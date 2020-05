WeFit tuyên bố phá sản, quyền lợi khách hàng như thế nào?

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 14:00 PM (GMT+7)

Đối với các gói sản phẩm mà khách hàng đã đăng ký trước đó, WeWow khẳng định đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để tìm phương án.

Theo tin mới nhất, WeWow - startup nổi tiếng trong lĩnh vực fitness vừa chính thức thông báo phá sản.

WeWow cho biết sau những khủng hoảng gặp phải từ đầu năm, mặc dù đã rất nỗ lực để cải tổ, đơn vị này vẫn không tránh khỏi những khó khăn về tài chính do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Nguyễn Khôi - CEO & Founder ứng dụng WeFit trong buổi ra mắt ứng dụng

"Hiện tại, vốn hoạt động của chúng tôi đã cạn kiệt hoàn toàn, do đó không thể duy trì hoạt động kinh doanh và sản phẩm của mình, WeWow buộc phải dừng hoạt động tất cả các sản phẩm (WeFit/WeFit Point/WeFit Pago/WeJoy) từ 8h00 ngày 11/5/2020. Chúng tôi đã chính thức nộp Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần công nghệ Onaclover tại Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội theo các quy định của pháp luật", đại diện Wewow cho biết.

Đối với các gói sản phẩm mà khách hàng đã đăng ký trước đó, phía WeWow khẳng định đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để có được phương án giúp khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

WeWow là ứng dụng di động được xây dựng và phát triển bởi Công ty cổ phần công nghệ Onaclover. Theo đó, WeWow (WeFit và WeJoy) cho phép người dùng có thể đặt lịch đi tập, đi làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ở trên 800 phòng tập và 500 spa tại Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể trải nghiệm các bộ môn từ gym, yoga, võ thuật đến khiêu vũ, aerobics và sử dụng các dịch vụ từ chăm sóc da mặt, thân thể đến chăm sóc tóc, chăm sóc nails.

Trên website WeFit có rất nhiều phản hồi tích cực của người nổi tiếng như MC Trần Quang Minh, MC Minh Hà, MC Đức Bảo (Đài Truyền hình Việt Nam). Vậy nhưng cuối năm 2019, WeFit từng bị nhiều phòng tập, spa tố nợ tiền và tuyên bố ngừng hợp tác.

Tháng 3/2020, nhiều khách hàng bức xúc khi WeFit thông báo thay đổi chính sách sử dụng. Startup này sau đó đã phải gửi thư xin lỗi khách hàng.

WeFit được Nguyễn Khôi thành lập vào tháng 9/2016, với mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành Fitness Việt Nam.

Nguyễn Khôi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Illinois (Chicago, Mỹ), sau khi ra trường, anh từ chối công việc ở Microsoft, trở về nước lập nghiệp. Trước WeFit, anh sáng lập một số startup và giữ vị trí quan trọng ở tổ hợp công nghệ giáo dục Topica.

Khôi từng lọt vào top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 2017; top 3 CEO tiềm năng năm 2016 tại chương trình Startup Festival do VTV tổ chức; top 16 gương mặt trẻ Thủ đô khởi nghiệp xuất sắc năm 2017 và từng vào danh sách "30 under 30 Việt Nam" do Forbes bình chọn.

Vào ngày 2/2/2020, sau những lùm xùm về hoạt động kinh doanh và vấn đề tài chính, phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Đăng đã thay Nguyễn Khôi để giữ trọng trách Tổng Giám đốc.

Từng đặt kế hoạch sau khi phát triển tại Việt Nam, WeFit sẽ mở rộng sang thị trường khu vực như Thái Lan, Indonesia. Vậy nhưng, với tình hình hiện tại thì giấc mơ này dành phải dang dở...

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/wefit-tuyen-bo-pha-san-quyen-loi-khach-hang-nhu-the-nao-a474922.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/wefit-tuyen-bo-pha-san-quyen-loi-khach-hang-nhu-the-nao-a474922.html