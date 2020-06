Tỷ phú gốc Việt giàu bậc nhất tại Mỹ và những thương vụ từng gây "chấn động" phố Wall

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020

Cách đây 15 năm, Blackstone đã mua lại tập đoàn Celanese với giá 3,8 tỉ USD. Người “đạo diễn” thành công vụ mua bán này là một tỉ phú người Mỹ gốc Việt.

Tỷ phú Chính Chu.

Tỷ phú Chính Chu sinh năm 1966, tại Việt Nam, trong một gia đình có 6 anh em. Cả gia đình ông đã sang Mỹ với vốn liếng chỉ vài trăm USD vào năm 1975.

Cuộc sống vô cùng khó khăn, ông Chính Chu phải vừa đi học, vừa làm nhân viên giao hàng. Ông tốt nghiệp Đại học Buffalo – một ngôi trường không mấy danh tiếng tại New York (Mỹ), nên khi nộp đơn xin việc tới 15 nơi khác nhau, ông đều bị từ chối.

Tuy nhiên, khó khăn không khiến ông Chính Chu bỏ cuộc, thậm chí còn khiến người đàn thêm hứng thú với lĩnh vực này vì những khó khăn khi tham gia. Ông kết luận: "Trong cuộc sống, bạn cần có tính kiên trì để theo đuổi mục tiêu của mình".

Tới năm 1988, ông được nhận vào làm tại bộ phận mua bán và sáp nhập của công ty Salomon Brother. Năm 1990, cơ hội đã đưa Chính Chu đến với lĩnh vực tài chính khi ông “đầu quân” cho tập đoàn tài chính Blackstone. Ông trở thành chuyên viên đầu tư cao cấp của quỹ này chỉ 10 năm sau đó, khi mới 33 tuổi.

"Chu có khả năng phân tích sâu sắc và nhạy bén về tài chính, lĩnh vực mà để thành công, đòi hỏi phải là người giỏi, có tài nổi trội”, James Barlett, Tập đoàn Teletech, nhận xét.

Dưới bàn tay đạo diễn của ông Chính Chu, Blackstone đã hoàn thành nhiều vụ đầu tư sinh lãi với giá hàng tỷ USD như hợp vốn mua hãng dược Nycomed và Catalent Pharma Solutions (3,3 tỷ USD), DJ Orthopedics (1,6 tỷ USD)...

Báo giới biết đến ông nhiều hơn kể từ khi vén bức màn về "một thương nhân ẩn danh" chi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp Trump World Tower do tỷ phú Donald Trump đầu tư vào cuối năm 2007.

Đây là tòa nhà dân sinh cao nhất thế giới, nằm đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc, được xây dựng từ năm 1999 – 2001. Được biết, căn penthouse rộng gần 1.400 m2 này gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Ông Chính Chu đã cố gắng mua lại nốt nửa còn lại của tầng 90 nhưng không được, vì không đạt được thỏa thuận, chứ không phải… không đủ tiền.

Sau cố gắng bất thành để mua nốt nửa tầng còn lại, ông Chính Chu bỏ thêm 5 triệu USD để tăng không gian trên tầng mái tòa nhà, nâng tổng chi phí lên 39,3 triệu.

Tháp Trump World Tower.

Đặc biệt, ông Chính Chu đã dẫn đầu các nhà đầu tư trong nỗ lực thâu tóm Dell năm 2013, trước khi Blackstone từ bỏ thương vụ này và Dell bán mình cho Silver Lake Management cùng Michael Dell với giá 24,9 tỷ USD. Trong quá trình thương thảo, Schwarzman đã tin tưởng giao cho ông Chính Chu và Dave Johnson (cựu lãnh đạo của Dell) đi gặp mặt Michael Dell tại một nhà hàng ở Texas.

"Điểm đáng chú ý ở Blackstone là văn hóa và những quy tắc ở đây vẫn không hề thay đổi so với ngày tôi bắt đầu về đây làm việc. Đó là nơi rất ưu ái nhân tài và luôn tập trung vào những chuẩn mực cao nhất”, ông Chính Chu nói với Bloomberg.

Năm 2015, tỷ phú Chính Chu rời Blackstone. Theo thông báo của CEO Steve Schwarzman, ông Chính Chu rời công ty vì "muốn khám phá những thách thức mới", trong đó có cả mảng phi lợi nhuận. Ông sẽ tiếp tục hoạt động đầu tư của mình thông qua một công ty tư vấn tài chính, và sẽ vẫn làm cố vấn cấp cao cho Blackstone.

Báo chí Mỹ liệt ông Chính Chu là “người đàn ông đáng gờm” của phố Wall. Giới kinh doanh người Việt sống tại Mỹ đánh giá ông là một trong những người thành đạt trong cộng đồng.

Cuối năm 2015, ông Chính Chu sáng lập CC Capital và hiện giữ chức Giám đốc điều hành cấp cao. Công ty có trụ sở tại New York, tập trung đầu tư và vận hành các doanh nghiệp chất lượng cao.

Kể từ năm 2016, ông Chính Chu đã tạo ra ba SPAC (các công ty được thành lập nhằm mua hoặc sáp nhập với công ty khác). Đầu tiên là CF Corp, đã huy động được 1,2 tỷ USD để mua Fidelity & Securey Life, với ông Chính Chu làm Chủ tịch điều hành.

SPAC thứ hai là Collier Creek Holdings, đã huy động được 475 triệu USD cho việc mua một công ty trong lĩnh vực tiêu dùng. Thứ ba và gần đây nhất là CC Neuberger, đã huy động được 414 triệu USD cho mục đích mua lại một hoặc nhiều doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ và dịch vụ kinh doanh.

Trước khi thành lập CC Capital, Chinh là Giám đốc điều hành cấp cao và là đồng trưởng phòng tư nhân tại Blackstone, nơi ông đã dành 25 năm trong vai trò lãnh đạo cấp cao.

Chính Chu là tỷ phú Việt giàu bậc nhất tại Mỹ.

Đằng sau sự thành công của người tỷ phú gốc Việt Chính Chu là ca sĩ Hà Phương (cô em gái của ca sĩ Cẩm Ly, chị gái của ca sĩ Minh Tuyết).

Nhắc về lần gặp đầu tiên, ca sĩ Hà Phương kể: “Tôi sang Mỹ mấy tháng là quen anh ấy qua anh Trần Bảo Sơn (chồng cũ diễn viên Trương Ngọc Ánh). Lúc đó, tôi và anh Sơn là bạn, khi tôi có đêm diễn, tôi nói anh Sơn đưa bạn tới xem.

Chính Chu gặp vợ lần đầu khi vốn tiếng Việt còn rất tệ nên không hiểu hết những gì Hà Phương hát. Nữ ca sĩ tiết lộ, quen nhau được 3 tháng thì Chính Chu ngỏ lời yêu. Hai năm sau đó (2002) cả hai người thành thân.

Hà Phương luôn tự nhận mình là người may mắn khi có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn ở Mỹ. Cô chia sẻ rằng chồng mình là người hiểu vợ và yêu con. Khi Hà Phương tỏ ý muốn trở lại với nghệ thuật sau một thời gian dài chăm lo cho gia đình, ông Chính Chu sẵn sàng đầu tư cho vợ số tiền rất lớn để thực hiện bộ phim "Forbidden Love" theo chuẩn Hollyword.

Đi lên từ những khó khăn, Chính Chu cho mình là người may mắn và ông không quên những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn xung quanh. Chính Chu đã cùng vợ tổ chức và điều hành các hoạt động từ thiện. Hiện gia đình ông có 2 quỹ là Vietnam Relief Effort (do ông cùng chị gái Kathy Chu lập nên) và Ha Phuong Foundation (do vợ sáng lập).

Ảnh gia đình của tỷ phú Chính Chu.

Chia sẻ về sự thành công của bản thân, ông Chính Chu cho biết chính gia đình, cha mẹ chính là nền tảng giúp ông đạt được như ngày hôm nay. “Chúng tôi phải cảm ơn thế hệ đi trước là những người ca người mẹ, đã đến xứ người và nổ lực để thành công. Sự thành công của họ quan trọng hơn thành công của chúng tôi. Bởi họ đã mở ra con đường giúp chúng tôi, những người đi sau, dễ dàng hơn trên đường đi tới”, Chính Chu bày tỏ.

