Thu nhập khủng của người phụ nữ nhặt ve chai ở New York

Buổi tối, trên góc phố hoa lệ của New York, giữa những người ăn mặc sang trọng, chị Jeanett Pilatacsi, 38 tuổi, đang kéo theo một chiếc bao lớn màu xanh bên trong đựng đầy những chai lọ nhặt nhạnh ven đường. Những thứ đồ người khác bỏ đi này lại là kho báu với chị. Với mỗi vỏ lon rỗng chị bán được 5 xu tại Elmsford, một trung tâm tái chế của New York. Làm từ trưa đến khoảng nửa đêm, số tiền mỗi ngày chị Jeanett kiếm được có thể lên tới 1.000 USD (24 triệu VNĐ).

Những ngày đầu mới làm, cả tuần chị chỉ kiếm được khoảng 30 hộp rác tái chế. Tuy nhiên khi kinh nghiệm dày lên, mỗi ngày chị có thể gom đầy 100 túi vỏ chai lọ. Những người lượm ve chai lâu năm như chị Jeanett thuộc lòng những “khu phố tiệc tùng” nơi có nhiều quán bar hay những gia đình thường xuyên mở tiệc. Nơi nào vứt đi nhiều vỏ lon thì hời hơn nơi vứt nhiều vỏ chai bởi chai nặng gấp 3 lần lon mà số tiền kiếm về vẫn như vậy. Đặc biệt ngày Thánh Patrick được xem như giao thừa của những người làm nghề khi nhiều người bắt đầu mở tiệc và nhậu nhẹt từ trưa cho đến sáng hôm sau.

Chia sẻ với tờ New York Post, chị Jeanett cho biết việc lượm ve chai này tốt hơn công việc cũ của chị tại nhà máy sản xuất nến rất nhiều. Với nó, chị đủ tiền để chi trả hoá đơn và có thể cho các con học đại học. Những lời đàm tiếu của người khác gọi chị là “người bới rác”, chị đều để ngoài tai.

Thấy việc kiếm ra tiền, chị cùng một số thành viên trong gia đình mua một chiếc xe van để tiện chở hàng. Thậm chí, chị còn liên kết với những người gác cửa và vận chuyển để họ giữ cho chị những vỏ chai lọ hoặc bìa carton bị các gia đình bỏ đi. Nhặt ve chai dần trở thành một công việc kinh doanh của gia đình.

Hàng năm, có khoảng 5 tỷ vỏ lon đồ uống được mang đi tái chế ở New York. Theo tổ chức phi lợi nhuận Sure We Can, ước tính có khoảng 8.000 đến 10.000 người New York kiếm tiền bằng cách thu gom đồ hộp, chai lọ và hộp nhựa. Bên cạnh đó, khoảng 100 người kiếm sống bằng nghề phân loại và đóng những vỏ lon này. Với nhiều người lang thang, không nơi nương tựa, công việc này có thể là cứu cánh cho họ trong những ngày đói kém.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/thu-nhap-khung-cua-nguoi-phu-nu-nhat-ve-chai-o-new-york-c6a12800.html