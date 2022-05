Tài xế taxi ồ ạt bỏ nghề

Xe công nghệ cũng lao đao Nhiều tài xế xe ôm công nghệ cũng đã bỏ nghề do thu nhập ngày càng giảm. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, chạy GrabBike tại TP HCM, cho biết giá xăng tăng quá cao nên thu nhập "giảm không phanh". "Trước đây, đổ hai lần xăng mỗi ngày, mất 90.000 đồng, nay phải chi gần gấp đôi. Chạy cả ngày được khoảng 400.000 đồng. Tiền xăng gần phân nửa, ăn uống tiết kiệm cũng mất 50.000 đồng, tiền chiếc khấu... còn lại không nuôi nổi vợ con, chưa kể tiền thuê nhà" - ông Hoàng giãi bày. Cũng theo ông Hoàng, nhiều đồng nghiệp cũng đã bỏ chạy xe công nghệ để tìm kế sinh nhai khác. Các hãng xe công nghệ cho biết lượng tài xế hiện nay đã giảm đáng kể so với lúc trước. Theo đại diện Gojek, nhằm hỗ trợ tài xế an tâm hơn khi hoạt động, Gojek thường xuyên triển khai các chương trình phúc lợi hấp dẫn. Hỗ trợ chi phí xăng dầu cho các đối tác tài xế có hiệu suất hoạt động tốt là một trong những gói phúc lợi thuộc chương trình GoCaptain của Gojek... Còn theo đại diện của hãng xe công nghệ Grab, công ty này đang triển khai một số chương trình thưởng để hỗ trợ đối tác tài xế đang hoạt động ở các tỉnh, thành phố... Nguyễn Hải