Nóng tuần qua: Thu nhập của mỗi người Việt Nam là bao nhiêu?

Thu nhập người dân Việt Nam tăng 40% trong 10 năm

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi cho biết thu nhập của người dân tăng từ 30-40% trong 10 năm qua, đạt trung bình gần 4.000 USD/người/năm vào năm 2021. Thu nhập bình quân của hộ nghèo đến cuối năm 2020 tăng 3,5 lần so với năm 2010.

Bên cạnh đó, trong 10 năm qua, bình quân mỗi năm cả nước giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 6.000 - 8.000 trường hợp người có công với cách mạng; giải quyết việc làm trong nước cho 1,5 - 1,6 triệu người.

Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2% đến 2,2%. Số người tham gia BHXH tăng từ 10,2 triệu người năm 2011 lên gần 16,6 triệu người vào năm 2021.

Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, trong bối cảnh tác động của COVID-19 Việt Nam đã cơ bản đảm bảo được an sinh xã hội (ASXH) cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.

TP HCM đề xuất quy hoạch thêm metro và đường sắt nhẹ

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM đã gửi văn bản tới Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển giao thông vận tải vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060.

Theo đó, Sở GTVT đề xuất bổ sung thêm hai tuyến đường sắt đô thị gồm một tuyến phía Tây và một tuyến kết nối nhà ga T1, T2, T3 ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, kéo dài tuyến monorail số 2 tới Tân Kiên.

TP HCM đề xuất quy hoạch thêm metro và đường sắt nhẹ.

Bên cạnh đó, bổ sung đoạn tuyến đường sắt nhẹ đi theo Vành đai 2 - đường Phạm Văn Đồng để kết nối và trung chuyển hành khách trực tiếp giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng thời, Sở GTVT cũng đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt nhẹ, monorail hoặc loại hình vận chuyển tương tự để kết nối các nhà ga T1, T2 và T3 với tuyến đường sắt đô thị số 2, số 5 và số 4 thay thế tuyến đường sắt đô thị số 4b.

Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường tài chính

Thủ tướng vừa chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán.

Thủ tướng chỉ đạo ổn định thị trường tài chính.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật; trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cần công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hơn 85.000 tỷ đồng làm vành đai 4 Hà Nội, 65% chiều dài đi trên cao

Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội theo hình thức đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức PPP.

Theo đó, Chính phủ đề xuất triển khai đường vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 112,8 km (gồm 103,1 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long), trong đó đoạn qua TP Hà Nội dài 58,2 km; Hưng Yên dài 19,3 km; Bắc Ninh dài 25,6 km.

Dự án sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 90-135 m; đầu tư phân kỳ với quy mô phân kỳ 4 làn xe cao tốc hạn chế, tốc độ thiết kế 80 km/h với bề rộng mặt cắt ngang là 17 m.

Trên tuyến có 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh giao cắt với đường hiện trạng và các lối ra vào đường cao tốc gồm cao tốc Hà Nội - Lào Cai; trục Mê Linh, Đại lộ Thăng Long; quốc lộ 6; cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; quốc lộ 38; cao tốc Nội Bài - Hạ Long; hoàn thiện nút giao với đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Chính phủ lựa chọn phương án 65% chiều dài đường vành đai 4 đi trên cao. 39,13 km còn lại được thiết kế đi thấp do nhu cầu liên kết không cao đồng thời để giúp cân đối nguồn vốn.

Đề xuất thu hẹp quy định về mục đích phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về kết quả hoạt động thị trường chứng khoán những tháng đầu năm 2022 và đưa ra các giải pháp ổn định thị trương chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát các doanh nghiệp phát hành, các tổ chức tư vấn phát hành, đại lý phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ cho các đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi sai phạm. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu phát triển nóng, để ổn định thị trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính liên tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc ngành Tài chính tăng cường thanh tra, giám sát, nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động phát hành và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại 9 công ty chứng khoán và hai doanh nghiệp phát hành.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành ba quyết định xử phạt đối với hai doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu và một công ty chứng khoản cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-thu-nhap-cua-moi-nguoi-viet-nam-la-bao-nhieu-502022244163117837....Nguồn: http://danviet.vn/nong-tuan-qua-thu-nhap-cua-moi-nguoi-viet-nam-la-bao-nhieu-502022244163117837.htm