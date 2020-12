Những "sếp lớn" doanh nghiệp bị truy nã đỏ: Sự nghiệp lừng lẫy kết thúc bằng "xộ khám"

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 21:54 PM (GMT+7)

Từng nắm trong tay doanh nghiệp nghìn tỷ, khi bị phát hiện sai phạm các "cựu sếp" dưới đây lại tìm cách trốn ra nước ngoài và bị truy nã đỏ.

Không ít những cựu sếp doanh nghiệp bị truy nã đỏ do liên quan đến những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Một số người đã bị bắt và kết án như Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ… song vẫn còn một số người đến nay chưa "xuất đầu lộ diện".

Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Cựu Thứ trưởng bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh: VietnamPlus

Trước khi trở thành Thứ trưởng bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa (SN 1960) là một nữ doanh nhân có tiếng khi từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Mặc dù không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại Điện Quang nhưng sau khi về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa vẫn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này và nhận cổ tức hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Tháng 7/2020, bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bà Hồ Thị Kim Thoa để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sau khi xem xét thấy bà Thoa không có ở nơi cư trú và xác định bà Thoa đã xuất cảnh ngày 22/10/2018 qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 4/9, Văn phòng cơ quan CSĐT bộ Công an ra quyết định truy nã.

Văn phòng cơ quan CSĐT có thư đề nghị gia đình người thân động viên để bị can sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo các hành vi phạm tội để được hưởng chính sách khoan hồng.

Ban Bí thư nhận định, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2010 - 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến Dự án khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra đề nghị truy tố.

Sau khi có quyết định nghỉ hưu (từ 1/9/2017), bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ sinh hoạt Đảng và đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Theo Ban Bí thư Trung ương Đảng, vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của bộ Công Thương. Căn cứ Quy định số 102 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

"Ông chủ" Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy

Ông chủ Nhật Cường Mobile đang bị truy nã quốc tế.

Trước khi bị truy tố và bỏ trốn vào tháng 5/2019, ông Bùi Quang Huy (sinh năm 1974) là Tổng giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường) sở hữu chuỗi bán lẻ điện thoại nổi tiếng Nhật Cường Mobile.

Ngoài các chức vụ tại Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường. Công ty này đã liên tục trúng các gói thầu công nghệ có giá trị lớn trên địa bàn TP.Hà Nội.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy và 9 thuộc cấp về 2 tội danh "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội "rửa tiền".

Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ đó đến nay. Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Huy, đồng thời đề nghị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phối hợp bắt giữ. Hiện Interpol đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Cựu Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh

Trịnh Xuân Thanh từng giữ chức cựu Chủ tịch HĐQT PVC.

Ngày 16/9/2016, bộ Công an phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch HĐQT PVC.

Ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, bộ Công an) khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự. Xác định bị can đã bỏ trốn, bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế với ông này.

C46 đã khởi tố vụ án hình sự "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là tù chung thân đối với bị cáo Thanh.

Sau đó, Trịnh Xuân Thanh đã có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đến phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

