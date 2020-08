Nhà cái tung hứng giá vàng, nhà đầu tư tay mơ lãnh đủ

Giá vàng lại nhảy múa loạn xạ Sáng 18-8, giá vàng lại nhảy múa liên tục, tăng giảm loạn xạ. Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá mở cửa niêm yết ở mức 56,7-58,45 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng gần 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với giá chốt phiên trước đó. Thế nhưng đến 10 giờ sáng cùng ngày, giá vàng SJC lại liên tiếp điều chỉnh giảm năm lần chỉ trong khoảng 30 phút, kéo giá mua - bán về quanh ngưỡng 56,35-58 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện vẫn ở mức cao, khoảng 1,7 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay có lúc lên tới 1.996 USD/ounce, tăng tới 56 USD/ounce so với một ngày trước. Giá vàng thế giới quy đổi thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với vàng SJC. Giá vàng tăng một phần do các nhà đầu cơ lại đổ tiền vào kim loại quý sau khi chốt lời.