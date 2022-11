Nghe lời khuyên trên mạng, chàng trai ngày làm 1 tiếng, thu nhập hơn 360 triệu/tháng

Vào năm 2014, anh Ryan Hogue làm một lập trình web toàn thời gian với mức lương 85.000 USD (2,1 tỷ VNĐ) một năm. Mặc dù đây là mức lương khá cao nhưng anh cảm thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian cho công việc.

Vào năm 2016, một bài đăng trên Reddit đã truyền cảm hứng cho anh trong lĩnh vực in ấn theo yêu cầu. Theo đó, công việc cho phép anh bán một chiếc áo sơ mi trong khi mọi khâu từ in ấn, đóng gói đến vận chuyển đều do bên thứ 3 làm. Với mô hình này, người bán không cần giữ bất kỳ sản phẩm nào trong kho.

Giờ đây, ở tuổi 33, anh Ryan kiếm được trung bình 14.600 USD (hơn 360 triệu VNĐ) một tháng và điều tuyệt vời nhất là anh chỉ cần làm việc 1 giờ mỗi ngày.

Làm thế nào để bắt đầu khi không có nền tảng về thiết kế?

Lúc đầu anh Ryan sử dụng Adobe Photoshop, nhưng sau đó cảm thấy việc thực hành quá khó khi chưa đi học các khoá đào tạo. Tuy nhiên giờ anh sử dụng các công cụ như All Sunsets, Creative Fabrica và Vexels để tạo ra các thiết kế của mình. Các trang web này rất phù hợp cho những người bán bản in theo yêu cầu, những người không có nhiều kinh nghiệm thiết kế đồ họa vì họ có thể tải xuống các hình minh họa có sẵn. Giá cả cho các dịch vụ này cũng rất phải chăng, chỉ khoảng 60 đến 250 USD (1,5 triệu đến 6 triệu VNĐ) một năm.

Sau đó, anh lại nhờ cậy vào các tiện ích mở rộng như DS Amazon Quick View và PrettyMerch Chrome để nghiên cứu xem những “từ khoá” nào đang là trend và được ưa chuộng. Sau đó, anh sẽ sử dụng những hình minh hoạ lấy cảm hứng từ chúng để in lên áo.

Những chiếc áo dựa trên những từ khoá bắt trend rất hút khách

Khi bản thiết kế được hoàn thành dưới dạng file PNG, anh sẽ gửi chúng tới các nền tảng như Amazon Merch on Demand hay Printful và chọn loại quần áo muốn in ấn. Sau đó các nền tảng sẽ gửi lại mẫu 3D về sản phẩm. Khi sản phẩm được bày bán online, các sàn điện tử này sẽ xử lý mọi công việc từ sản xuất, giao hàng đến dịch vụ khách hàng.

Với mỗi chiếc áo được bán với giá 20 USD (gần 500.000 VNĐ), anh thu về 5,23 USD (130.000 VNĐ) lợi nhuận, hoàn toàn không phải lo về nguyên vật liệu, phân phối hay vận chuyển.

Công việc kinh doanh tiếp tục mở rộng sang các loại áo thun, cốc, mũ, ốp điện thoại hay phụ kiện. Các sản phẩm luôn được đặt giá để anh thu về lợi nhuận tối thiểu 5 USD/chiếc. Trong đó, những sản phẩm áo nỉ thường có lợi nhuận 10 USD/chiếc.

Trong một giờ làm việc mỗi ngày của mình, Ryan chủ yếu dành thời gian sáng tạo ra các thiết kế mới, tìm hiểu các sản phẩm và công cụ giúp tự động hóa công việc kinh doanh của mình hơn nữa. Cùng với đó, anh cũng bắt đầu một kênh YouTube và tạo các khóa học trực tuyến để chia sẻ kiến ​​thức của mình. Theo anh để thành công trong lĩnh vực in ấn theo yêu cầu, một người không cần bằng cấp thiết kế đồ hoạ mà chỉ cần một chút sáng tạo và năng động.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nghe-loi-khuyen-tren-mang-chang-trai-ngay-lam-1-tieng-thu-nhap-hon-360-trieuthang-1413512.ngn