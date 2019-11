Ngành ngân hàng "dậy sóng", đế chế ngân hàng lớn nhất Việt Nam vượt "đỉnh" lịch sử

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 16:21 PM (GMT+7)

Các cổ phiếu ngân hàng VCB, BID, VTP, HDB, TCB…đã giúp thị trường chứng khoán bứt phá mạnh trong phiên đầu tuần.

Đóng cửa phiên giao dịch 4/11, chỉ số VN-Index tăng 6,84 điểm (0,67%) lên 1.022,43 điểm; HNX-Index tăng 0,8% lên 106,6 điểm và UPCom-Index tăng 0,65% lên 56,59 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện mạnh với giá trị khớp lệnh 3 sàn đạt khoảng 4.600 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 65 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào các Bluechips như VCB, HCM, VRE, POW, VNM, VIC…

Chỉ số VN-Index tăng 6,84 điểm (0,67%) lên 1.022,43 điểm.

Các Bluechips FPT, GAS, MSN, REE, PNJ, MWG, POW, VHM…cùng các cổ phiếu ngân hàng ACB, BID, CTG, MBB, VCB, VTP, HDB, TCB…là động lực chính kéo thị trường tăng điểm. Trong đó, VCB, FPT là những cổ phiếu lớn vượt đỉnh đáng chú ý.

Nhóm chứng khoán HCM, SSI, VND, TVS,…cũng tăng điểm. HCM được khối ngoại mua ròng 1,5 triệu cổ phiếu và có lúc tăng gần hết biên độ trong phiên hôm nay. Trong khi đó, các cổ phiếu bất động sản, xây dựng, dầu khí…có phần suy yếu về cuối phiên.

VCB là cổ phiếu đóng vai trò quan trọng nhất giúp VN-Index tăng mạnh trong phiên hôm nay. Chốt phiên, VCB tăng tới 3.200 đồng (tương đương 3,6%) lên 92.000 đồng/cổ phiếu. Mới mức tăng này, VCB đã làm nên lịch sử với mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết.

Vietcombank là quán quân về lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2019 của nhóm ngân hàng.

Được biết, trong top ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm, Vietcombank vẫn là quán quân về lợi nhuận khi 9 tháng đầu năm nay ngân hàng hợp nhất lãi trước thuế 17.592 tỷ đồng tăng 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch năm 2019. Ttrong đó riêng ngân hàng mẹ đạt 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 85,4% kế hoạch năm 2019. Các chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) và lợi nhuận trên vốn (ROAE) đạt tương ứng là 1,65% và 25,75%, tăng mạnh so với năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung.

Tại thời điểm 30/9, Vietcombank ghi nhận tổng huy động vốn 998.247 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch quý 3/2019. Dư nợ tín dụng đạt 709.128 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch 9 tháng.

Năm nay, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản sẽ tăng thêm 12% đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15% đạt hơn 735 nghìn tỷ; huy động vốn tăng 11 – 13% và lợi nhuận trước thuế là 19.500 tỷ đồng cho ngân hàng riêng lẻ và 20.000 tỷ của ngân hàng hợp nhất.