Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thông tin về ngân hàng SCB

Đây là khẳng định của Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khi trao đổi xung quanh những thông tin liên quan đến Ngâng hàng SCB.

Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú

Theo đó, trong mấy ngày qua, có những thông tin không tích cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên mạng xã hội. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông tin kịp thời trên website Ngân hàng Nhà nước để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục bảo đảm hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

"Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB" – ông Đào Minh Tú nói.

Về hiện tượng nhân viên ngân hàng khác chào mời các khách hàng rút tiền tại SCB để gửi vào ngân hàng mình, Ngân hàng Nhà nước đã có Công điện yêu cầu tất cả Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm.

Việc cán bộ ngân hàng thương mại vận động, lôi kéo khách hàng của Ngân hàng SCB rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình là cạnh tranh không lành mạnh, có thể tạo ra sự bất ổn cho ngân hàng SCB lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng.

"An toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống tổ chức tín dụng. Thời gian tới Ngân hàng Nhà nước đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB; đồng thời có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng" – Phó thống đốc Đào Minh Tú nói.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước mong rằng những người gửi tiền, những khách hàng vay vốn tại ngân hàng SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực, để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định, liên tục của ngân hàng trong thời gian tới.

