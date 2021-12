Lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng, CEO Your TV bị tạm giữ

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hán Hữu Hải (thường gọi là Mr Henry), SN 1986, quê Phú Thọ và Trần Lê Phạm Trung (thường gọi là Evans Trung Trần), SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM để làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hai trang web, sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Theo đó, đầu tháng 12, nhiều người đã gửi đơn tố cáo lên Công an TP HCM về việc Hải và Trung tạo ra sàn giao dịch điện tử Winrich.club và Wintop1.com với mục đích chiếm đoạt tài sản. Hai người này khai nhận quen biết từ trước nên bàn bạc hợp tác xây dựng hai sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Hai sàn giao dịch tiền ảo nói trên được Hải và Trung vận hành theo kiểu đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau, khi người chơi nạp một lượng lớn tiền vào thì cả hai khóa sàn, chiếm đoạt.

Để thu hút các nhà đầu tư, các sàn do Hải và Trung tạo lập đưa ra hai cách chơi: Nếu chọn chơi tự do, khách sẽ ăn thua trực tiếp và gặp rủi ro cao. Còn khi chọn mua bảo hiểm, khách chơi đánh theo lệnh của các leader và đại lý, sẽ được hoàn trả lại tiền nếu thua.

Hán Hữu Hải là CEO kênh Your TV

Các sàn của Hải đã thu hút được khá nhiều người tham gia. Tuy nhiên, Hải đã can thiệp vào hệ thống để nhà đầu tư không thể nào rút tiền được. Tính đến nay, có 9 nạn nhân đã tố cáo Hải và đồng bọn chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Trước đó, Hán Hữu Hải là CEO kênh Your TV. Hiện Your TV là dự án hợp tác với 4 nhà mạng lớn, nổi tiếng trong nước. Ứng dụng Your TV cũng là đối tác của hơn 1.000 văn nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Có thời điểm, có đến hơn 200.000 người sử dụng Your TV.

Nguồn: http://danviet.vn/lap-san-giao-dich-tien-ao-chiem-doat-hang-ty-dong-ceo-your-tv-bi-tam-giu-50202...Nguồn: http://danviet.vn/lap-san-giao-dich-tien-ao-chiem-doat-hang-ty-dong-ceo-your-tv-bi-tam-giu-50202130128494993.htm