Nhu cầu mua ô tô dịp cận Tết nguyên đán 2023 giảm mạnh vì lý do này

Lãi suất tăng cao kéo theo nhu cầu mua ô tô giảm

Theo các đại lý xe ô tô, do tác động từ rất nhiều yếu tố, đặc biệt nhất là việc khách hàng từng không dễ tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng do hết room tín dụng đã kéo theo nhu cầu mua sắm ô tô nhân dịp Tết Nguyên đán giảm theo.

Hiện nay doanh số bán hàng của các hãng trên thị trường ô tô Việt Nam đang giảm khá sâu, do lãi suất ngân hàng tăng cao, khó tiếp cận vay vốn.

Trong hơn một năm qua, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đã phải vật lộn với tình trạng thiếu chip máy tính cũng như các bộ phận quan trọng khác, khiến sản xuất bị thu hẹp, giao hàng chậm lại, đẩy giá ô tô tăng cao. Nhiều hãng sản xuất ô tô lớn như: Mercedes, BMW hay Volkswagen bị chững lại. Điều này khiến cho sản xuất bị thu hẹp, giao hàng chậm lại nên giá ô tô cả cũ lẫn mới đều có xu hướng tăng vọt, vượt quá tầm với của nhiều người tiêu dùng.

Giới chuyên gia cho rằng, với người Việt, việc mua một chiếc ô tô vẫn khá trọng đại và sẽ được tính toán rất tỉ mỉ. Không còn được giảm lệ phí trước bạ, lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao cũng khiến nhiều gia đình thận trọng hơn, tạm ngừng ý định mua xe để chờ xem diễn biến mới của thị trường.

Theo khảo sát tại các ngân hàng trong nước, mức lãi suất vay mua ô tô ưu đãi ở kỳ đầu tiên hiện dao động trong khoảng 6,5 - 11,49%/năm, với kỳ hạn cho vay tối đa từ 5 năm đến 10 năm.

Cuối năm thường là thời điểm các hãng đẩy mạnh hoạt động bán xe, tuy nhiên, thị trường năm nay khá đìu hiu nên doanh số bán hàng của nhiều hãng giảm sâu so với thời điểm này năm 2021.

Đua nhau ưu đãi

Thị trường ô tô dịp cận Tết nguyên đán 2023 giảm sâu

Hiện nay, một số hãng xe đang triển khai những chương trình khuyến mãi, ưu đãi, giảm giá để kích cầu doanh số bán hàng trong mùa mua sắm cao điểm trong năm 2022, để đẩy dung lượng tiêu thụ xe ô tô của thị trường lên mức cao hơn. Trong số các hãng xe ôtô có mặt tại Việt Nam, Honda là thương hiệu tiên phong tung ra chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe CR-V tới hết ngày 31/12/2022. Theo đó, khách hàng khi mua xe sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 100 triệu đồng khi mua dòng xe này của hãng Honda trong dịp này.

Một thương hiệu khác là TC Motor cũng mới thông báo về chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng mua xe Hyundai dịp cuối năm. Nếu khách hàng mua những mẫu xe của Hyundai sẽ được hỗ trợ tối đa 50% lệ phí trước bạ hoặc lãi suất ngân hàng ưu đãi 6,99%/năm trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, mẫu MPV mới được Hyundai ra mắt thị trường Việt là Stargazer sẽ được áp dụng mức giảm tiền mặt từ 20 - 30 triệu đồng/ xe.

Bên cạnh đó, Mazda cũng vừa tung ra chương trình ưu đãi khá mạnh tay để thu hút khách hàng mua sắm dịp cuối năm. Đối với dòng Mazda 6 được giảm giá lên tới 110 triệu đồng, tương đương với 100% phí trước bạ.

Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, doanh số bán xe trong tháng 11 năm nay đạt 36.371 xe, giảm 0,5% so với tháng trước và giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA tính đến hết tháng 11/2022 vẫn đạt khoảng 369.334 xe ô tô các loại, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó xe du lịch tăng 63%; xe thương mại tăng 0,3% và xe chuyên dụng giảm 9%.

Đại diện TC Group (Tập đoàn Thành Công) cho biết: tổng doanh số xe Hyundai tháng 11/2022 đạt 7.543 chiếc, trong 11 tháng năm 2022, TC Group bán đạt 72.037 xe Hyundai tại thị trường Việt Nam. Theo đó, Hyundai Accent tiếp tục giữ vững phong độ là mẫu xe Hyundai được ưa chuộng nhất với 2.097 xe bán ra, tăng 192 xe so với tháng 10/2022. Hyundai Stargazer mới được ra mắt từ cuối tháng 10/2022, giao xe từ đầu tháng 11/2022 cũng có doanh số đáng khích lệ với 522 xe bán ra. Các mẫu xe thương mại mang thương hiệu Hyundai đạt 749 xe bán ra, nâng tổng doanh số xe thương mại sau 11 tháng năm 2022 đạt 11.079 xe

Theo VAMA, doanh số của các nhà sản xuất thuộc Hiệp hội đã đạt 369.334 xe sau 11 tháng năm 2022. Tính gộp cả một số nhà sản xuất đã công bố doanh số gồm TC Motor với 72.037 xe thuộc thương hiệu Hyundai và VinFast với 18.052 xe, tổng mức tiêu thụ của thị trường ô tô Việt Nam đã đạt 459.323 xe.

Như vậy, chỉ cần tiêu thụ khoảng hơn 40.000 xe nữa trong tháng 12, thị trường ô tô Việt Nam sẽ cán mốc doanh số 500.000 xe. Đây là con số không khó để đạt được nếu dựa theo thông số của VAMA, Hyundai và VinFast khi trung bình mỗi tháng thị trường Việt đã tiêu thụ hơn 41.000 xe trong 11 tháng qua. Trong khi đó vào tháng 12/2022, nhiều hãng sản xuất cũng đang đẩy mạnh các chiến dịch giảm giá, khuyến mại để chạy doanh số cuối năm, phục vụ mùa Tết.

Giới kinh doanh xe cho rằng, tổng lượng xe tiêu thụ trong 11 tháng năm 2022 được VAMA và một số hãng độc lập công bố là chưa tính đến doanh số của một số hãng lớn không công bố thông tin như: Nissan, Volkswagen, Subaru hay một số hãng xe sang như Mercedes-Benz, Audi, Volvo hay Jaguar Land Rover.

Trong 3 năm gần nhất, doanh số thị trường ô tô Việt Nam đều đạt mốc gần 410.000 xe trong khi các năm trước đó, sức tiêu thụ chỉ từ 200.000 - 300.000 xe/năm. Như vậy, mốc 500.000 xe rất quan trọng bởi đây là mốc đánh dấu một thị trường ô tô được xem là lớn trong khu vực. Hiện ở Đông Nam Á, có 3 thị trường đạt mức doanh số trên 500.000 xe gồm: Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

