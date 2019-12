Kiếm tiền dịp Giáng sinh: Nửa triệu đồng/tối đóng giả làm ông già Noel

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

Gần đến noel, dịch vụ đóng làm ông già Noel tặng quà cho mọi người càng đắt khách. Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền triệu để thuê dịch vụ này trong khi nhiều cửa hàng "cháy" ông già Noel để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chị Nguyễn Nga (kinh doanh dịch vụ ông già Noel ở Hà Nội) cho biết, năm nay, lượng đơn cửa hàng đã nhận cho những ngày cao điểm (21-24/12) tăng 50% so với năm ngoái. Giá dịch vụ ông già Noel giao quà tăng nhẹ, dao động từ 120.000 – 500.000 đồng/lần tuỳ thời điểm giao.

Cụ thể, gói dịch vụ cá nhân, gia đình có giá 120.000 – 250.000 đồng, bao gồm 10 -15 phút giao lưu, tặng quà (quà gia đình tự chuẩn bị), chụp ảnh cùng ông già Noel. Sau 17h các ngày cận Giáng sinh, giá điều chỉnh tăng 10%.

Chi phí có thể lên tới 500.000 đồng hoặc hơn đối với các yêu cầu sử dụng ông già Noel quy mô lớn như trường học, công ty,… Không chỉ tặng quà, tất cả ông già Noel làm việc tại cửa hàng chị Nga đều được đào tạo kỹ năng tổ chức sinh hoạt ngoại khoá, trò chơi, hoạt náo...

Ông già Noel chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ

Chị Nga cho biết, từ đầu tháng 12 đã bắt đầu có khách đặt dịch vụ, trong khoảng cao điểm 18-25/12, 80 ông già Noel và 20 nhân viên trực văn phòng ở Hà Nội và TP.HCM thường xuyên kết thúc công việc sau 12h đêm. Đóng vai ông già Noel chủ yếu là các bạn trẻ, sinh viên với tiêu chí nặng trên 60kg, dáng người đậm, càng giống “bản gốc”, càng tốt.

Từ kinh nghiệm 10 năm kinh doanh dịch vụ cung cấp ông già Noel, chị Nga cho hay, “cháy” ông già Noel là điều không hiếm trong những ngày cận Giáng sinh. Đặc biệt, năm nay ngày lễ lại rơi vào thứ Ba, thường được gộp vào buổi sinh hoạt đầu tuần của các trường nên nhu cầu thuê ông già Noel càng lớn. Uớc tính ngày cao điểm, lượng đơn tăng 50% so với dịp này năm trước.

"Điển hình, ngay từ thứ Sáu (20/12), chúng tôi có khả năng “cháy hàng” do yêu cầu dồn dập vào 15h30. Giờ đó các con chuẩn bị kết thúc buổi học, lại vào cuối tuần nên nhiều lớp tranh thủ làm sớm, thành ra không đủ ông già Noel. Không ít đơn hàng mình phải từ chối, thuyết phục khách đổi giờ, chuyển ngày”, chị Nga kể.

Chị Nga thống kê, trung bình, một ông già Noel có thể hoàn thành 5 – 20 đơn/ ngày, thù lao cho mỗi lần khoảng 30.000 – 100.000 đồng, chưa kể thưởng thêm. Tính cả thời gian di chuyển, vào dịp cao điểm, ông già Noel thường xuyên làm việc tới 12 tiếng/ ngày. Những nhân viên làm việc chăm chỉ có thể kiếm tới gần 2 triệu đồng/ngày. Còn mức phổ biến là trên 500.000 đồng/buổi làm việc.

“Cháy” ông già Noel là điều không hiếm trong những ngày cận Giáng sinh

Anh Đăng (26 tuổi, Hà Nội) có 3 năm kinh nghiệm làm ông già Noel chuyên nghiệp cho biết, anh bắt đầu làm công việc này từ thời sinh viên, với mong muốn kiếm thêm thu nhập dịp cuối năm. Hiện tại, dù có công việc ổn định tại bưu cục, nhưng cứ đến Giáng sinh, nhớ nghề, anh Đăng lại gia nhập đội quân ông già Noel.

“Nhiều nhất mình chạy được 20 đơn trong khoảng 5 tiếng buổi tối, về nhà đã sang ngày mới. Có đơn hẹn 23h, nhưng quá nửa đêm gia đình mới về tới nhà, mình chờ mà hồi hộp lắm, lúc ấy cứ nghĩ xem gặp các bé sẽ thế nào. Đấy chưa phải muộn nhất, chỗ mình có anh Hải còn đi phát quà trong đêm”, anh Đăng kể.

Không nhớ nổi số đơn hàng đã hoàn thành, nhưng anh Quang không thể quên kỷ niệm năm 2018, trong lần tới Thạch Thất (Hà Nội) phát quà. Theo yêu cầu, anh có mặt tại điểm hẹn lúc 19h30, thế nhưng, phải đi thêm gần 20km tới thị xã Sơn Tây mới gặp được khách. Giữa ngôi làng toàn các em nhỏ dân tộc, ông già Noel được xin số điện thoại, chữ ký tới khuya, khi về còn được tặng quà ngược: khoai, cơm nương, …

Niềm vui của các em nhỏ khi gặp ông già Noel

Cường độ làm việc cao, thu nhập 30.000 – 50.000 đồng/ đơn, một ngày chạy 10-13 đơn, anh Đăng bỏ túi khoảng 500.000 nghìn. Tính cả mùa Giáng sinh, trừ đi chi phí xăng xe, mức lương của ông già Noel lên tới vài triệu đồng, cao hơn phần lớn công việc thời vụ khác.

“Đối với mình và nhiều anh em, tiền công cao hay thấp không quá quan trọng. Công việc này cho mình nhiều hơn thế, có thêm niềm vui, được gặp gỡ những người yêu quý mình, các bé thì rất dễ thương, … đó là điều thúc đẩy mình làm ông già Noel tới bây giờ. Với những gia đình khó khăn, chúng mình từng lấy tiền túi ra bù chi phí cho các bé”, anh Đăng kể.

Đắt nhất là dịch vụ thuê ông già Noel hoạt náo tức là người giao quà đồng thời ở lại tổ chức trò chơi, làm MC cho chương trình, ảo thuật... với giá 1,5 triệu đồng/lần. Dịch vụ này dành cho các công ty hoặc tổ chức lớn, muốn tổ chức chương trình trọn vẹn cho nhiều bé.

Anh Minh Đức (Cầu Giấy, Hà Nội), chuyên làm dịch vụ cho dịp Noel chia sẻ thêm, lực lượng hóa trang ông già Noel bao gồm các bạn sinh viên trẻ. Mức thu nhập trong dịp lễ có thể lên đến 300.000 đồng/ngày, mỗi ngày 3 chuyến và chạy kín lịch trong ngày 23–24/12. Trong 1 tuần Giáng Sinh có thể nhận được từ 2,1–3 triệu đồng.

Riêng lực lượng hoạt náo (có khả năng dẫn dắt chương trình, lên kịch bản diễn xuất…) thì có sẵn đội ngũ 1.500 người hoạt động tự do – là những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực hoạt náo, được công ty thuê. So sánh với năm ngoái, giá năm nay tăng khoảng 100.000 đồng/người nhưng lượng khách đặt đang tăng dần. Tính ra tăng hơn 40% so với năm trước…”, anh Đức chia sẻ thêm.

Bên cạnh các địa điểm cung cấp dịch vụ vận chuyển quà Noel chuyên nghiệp, một số shop bán các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em cũng kiêm thêm dịch vụ này. Hình thức kinh doanh này khiến nhiều người tiết kiệm được thời gian và tiền bạc khi mua quà nhưng không tốn tiền dịch vụ vận chuyển.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/kiem-tien-dip-giang-sinh-nua-trieu-dongtoi-dong-gia-lam-ong-gia...Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/kiem-tien-dip-giang-sinh-nua-trieu-dongtoi-dong-gia-lam-ong-gia-noel-1500677.tpo