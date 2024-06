Giám đốc đầu tư VinaCapital đột ngột qua đời

Thông tin trên vừa được VinaCapital công bố chiều ngày 6/6. Lý do ông Andy Ho qua đời hiện chưa được công bố.

Ông Andy Ho - Tổng giám đốc Hội đồng đầu tư VinaCapital.

Ông Andy Ho là Tổng giám đốc Hội đồng Đầu tư của VinaCapital và Giám đốc điều hành của VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF). Quỹ này được giao dịch trên của Sở giao dịch chứng khoán London.

VinaCapital cho biết đang thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo mọi hoạt động tiếp tục ổn định. Ông Brook Colin Taylor – Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ VinaCapital sẽ giữ vai trò điều hành tạm thời quỹ VOF, cùng với sự hỗ trợ của ông Khanh Vu và bà Nguyễn Thị Diệu Phương cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital, người đã đồng hành cùng ông Andy Ho từ năm 2007, nói ông Andy là "một đồng nghiệp, một cộng sự rất đáng tin cậy", đã đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc phát triển VOF nói riêng và VinaCapital nói chung.

"Quan trọng hơn, ông là một người bạn thân thiết mà tôi và mọi người trong công ty sẽ rất nhớ. Sự ra đi của ông là một mất mát vô cùng to lớn của cá nhân tôi và tập thể VinaCapital", ông Don Lam viết trong thông cáo phát đi chiều ngày 6/6.

Ông Andy Ho, sinh năm 1972, có bằng Cử nhân Khoa học Tài chính và Kế toán của Đại học Colorado Boulder và bằng MBA của Viện Công nghệ Massachusetts. Ông là Kế toán viên công chứng tại Mỹ. Ông từng giữ nhiều vị trí quản lý tại Dell Ventures (nhóm đầu tư của Dell Computer Corp.) và Ernst & Young.

Trước khi gia nhập VinaCapital, ông là Giám đốc Đầu tư tại Prudential Việt Nam, nơi ông phụ trách danh mục đầu tư thị trường vốn và phát triển chiến lược đầu tư ngân hàng, mang lại lợi nhuận gấp bốn lần trong giai đoạn 18 tháng. Ông cũng từng là Giám đốc Quỹ tương hỗ PruBF1 của Prudential.

Kể từ khi gia nhập VinaCapital vào năm 2007, ông Andy đã giúp giá trị tài sản ròng của VOF vượt mốc 1 tỷ USD, triển khai hơn 1 tỷ USD cho các giao dịch thỏa thuận riêng tư và dẫn dắt hơn 700 triệu USD trong các giao dịch thoái vốn thông qua bán chiến lược.

Ông được VinaCapital giới thiệu là "chuyên gia hàng đầu về đầu tư vào các thị trường đang phát triển, tư nhân hóa và các giao dịch đầu tư tư nhân tại Việt Nam". Ông cũng thường xuyên phát biểu tại các sự kiện tại Việt Nam và trong khu vực.

Năm 2020, ông viết và xuất bản cuốn sách "Crossing The Street: How to make a success of investing in Vietnam", viết về những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình gần hai thập kỷ đầu tư tại Việt Nam.VinaCapital được thành lập từ 2003. Từ một công ty quản lý chỉ 9,5 triệu USD, tổng tài sản VinaCapital quản lý đến nay tăng lên đến 4 tỷ USD, trở thành một trong những công ty quản lý quỹ đầu tư hàng đầu trên thị trường.

