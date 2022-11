Doanh nghiệp liên quan ông Trịnh Văn Quyết bị xử phạt do ém thông tin tài chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã công bố loạt quyết định xử phạt doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Nông dược HAI bị xử phạt do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống của UBCKNN và HoSE. Ảnh minh họa

Trong đó, Công ty CP Nông dược HAI (MCK: HAI) bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng cho các lỗi vi phạm về công bố thông tin.

Cụ thể, Nông dược HAI đã không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Doanh nghiệp này không công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022 soát xét, các nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung bàn giao một số tài sản cho ngân hàng Agribank xử lý, thu hồi nợ xấu, nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch giữa doanh nghiệp và các bên có liên quan.

Công ty này còn có hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với báo cáo tình hình quản trị năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022.

Được biết, Nông dược HAI là một trong những doanh nghiệp thành viên thuộc "hệ sinh thái" FLC - doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết từng làm Chủ tịch HĐQT. FLC hiện sở hữu hơn 8% cổ phần Công ty cổ phần Nông dược HAI.

Liên quan đến việc xử phạt hành chính các doanh nghiệp có vi phạm trên thị trường chứng khoán, UBCKNN cũng phạt CTCP Đầu tư Xây dựng Constrexim 100 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký theo công bố thông tin. Theo công bố của HNX, Constrexim được giao dịch bán 3,73 triệu cổ phiếu PHH từ ngày 22/3 - 15/4/2022. Tuy nhiên, công ty đã thực hiện bán 1 triệu cổ phiếu PHH vào ngày 18/3, trước thời điểm được phép giao dịch.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (mã BVB) bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch tại báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 630A/2022/BC-BVB ngày 12/5/2022, sai lệch so với báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán.

Ngoài xử phạt hành chính, ngân hàng này còn phải hủy bỏ/cải chính thông tin.

