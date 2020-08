Đại gia tuần qua: Soi tác động của Covid-19 đến Vingroup

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 16:30 PM (GMT+7)

Doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm của Vingroup giảm 36,6% so cùng kỳ, lợi nhuận sụt giảm theo. Tuy nhiên điểm sáng là những tín hiệu tích cực đến từ lĩnh vực sản xuất.

Doanh thu của Vingroup giảm 36,6%

Tập đoàn Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giai đoạn 6 tháng năm 2020. Theo đó, trong nửa đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 38.727 tỷ đồng, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân được Vingroup cho biết chủ yếu do không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán lẻ, và ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đối với một số lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động sản xuất tăng mạnh đã bù đắp một phần cho sự suy giảm.

Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong nửa đầu năm 2019 và giả định toàn bộ các giao dịch chuyển nhượng bất động sản (bán lẻ, bán lô) được ghi nhận vào doanh thu thuần để so sánh tương đương, doanh thu sáu tháng đầu năm 2020 của Vingroup tăng 1,6% so với cùng kỳ mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng do Covid-19.

Lợi nhuận trước thuế trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 6.122 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 1.402 tỷ đồng.

Công ty của ông chủ hãng hàng không Kite Air lỗ 242 tỷ

Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh trải qua nửa đầu năm kinh doanh ảm đạm khi ngành “công nghiệp không khói” là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19.

Trong báo cáo tóm tắt tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Thiên Minh cho biết lỗ sau thuế 242 tỷ đồng sau 6 tháng. Cùng kỳ năm trước, công ty có lợi nhuận ròng 37 tỷ đồng.

Doanh nhân Trần Trọng Kiên sáng lập Thiên Minh vào năm 1994

Mức lỗ sau 2 quý đầu năm của Thiên Minh cao hơn cả lợi nhuận 141 tỷ đồng của năm 2019. Hai năm trước đó 2017-2018, Thiên Minh đạt lợi nhuận 183 và 325 tỷ đồng.

Doanh nhân Trần Trọng Kiên sáng lập Thiên Minh vào năm 1994. Sau 26 năm, tập đoàn này là một trong những doanh nghiệp du lịch có quy mô lớn hàng đầu cả nước. Thiên Minh hiện kinh doanh trong 4 lĩnh vực chính gồm lữ hành, khách sạn, đặt phòng trực tuyến và hàng không thủy phi cơ.

Cựu chủ tịch Gỗ Trường Thành đã trả đủ tài sản cho công ty

Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa thông báo về việc cựu Chủ tịch Võ Trường Thành và con trai - Võ Văn Diệp Tuấn - đã hoàn tất chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả với doanh nghiệp.

Đây là thỏa thuận đã được “vua gỗ” lấy ý kiến cổ đông từ tháng 3/2017 và là một trong những hành động nhằm khắc phục hậu quả do quản lý yếu kém gây thất thoát tài sản diễn ra tại Gỗ Trường Thành năm 2016.

Theo thỏa thuận 2 bên, ông Thành cùng con trai sẽ dùng nhiều tài sản đảm bảo để hoàn trả lại phần hàng tồn kho bị thiếu hụt gần 1.000 tỷ đồng của công ty. Trong đó bao gồm 15,4 triệu cổ phiếu TTF và hơn 57 tỷ đồng vốn thực góp tại các doanh nghiệp như Công ty CP Trường Thành, Công ty CP Chế biến Gỗ Trường Thành, Nông Lâm Nghiệp Trường Thành, Phú Hữu Gia, Trường Thành Xanh...

Như vậy, sau 4 năm kể từ ngày phát hiện sai lệch nghiêm trọng về số lượng hàng tồn kho tại báo cáo tài chính và 3 năm kể từ ngày hai bên thỏa thuận khắc phục hậu quả, 2 cựu lãnh đạo tại Trường Thành đã hoàn tất việc bồi hoàn cho doanh nghiệp.

Ông Võ Thành Đàng rời ghế Chủ tịch Đường Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa công bố nghị quyết thông qua việc ông Võ Thành Đàng sẽ thôi chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2016 - 2020 kể từ ngày 29/8.

Đồng thời ông Trần Ngọc Phương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính sẽ giữ chức Chủ tịch thay ông Đàng từ ngày 29/8.

Sau khi rời ghế Chủ tịch, ông Võ Thành Đàng vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc của công ty. Ông Đàng cũng chính là thành viên sáng lập ra Đường Quảng Ngãi.

Ông Đàng sinh năm 1954, trình độ Kỹ sư cơ khí Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Công ty của tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị phạt và truy thu thuế 3,1 tỉ đồng

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) đã công bố quyết định xử lí vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra.

Đáng chú ý, quyết định xử phạt này do Cục thuế TP Hà Nội ban hành từ ngày 28/5/2018, tức là từ hơn hai năm trước.

Cụ thể, FLC Faros bị phạt 219 triệu đồng vì khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), phạt 291 triệu đồng vì khai sai thuế thu nhập cá nhân (TNCN), phạt 2,1 triệu đồng vì khai sai doanh thu không tính thuế giá trị gia tăng. Tổng tiền phạt là hơn 512 triệu đồng.

Ngoài ra, FLC Faros còn bị truy thu thuế TNDN gần 1,1 tỉ đồng, truy thu thuế TNCN gần 1,46 tỉ đồng. Tổng số tiền truy thu là 2,55 tỉ đồng. FLC Faros cũng phải thanh toán tiền chậm nộp 37,5 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt truy thuế của FLC Faros đợt này là 3,1 tỉ đồng.

