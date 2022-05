Chuyển tiền nhầm tài khoản, khổ chủ gặp khó khi đòi lại

Nhận tiền chuyển nhầm không trả bị phạt chín tháng tù Trước đây, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm NVC (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) chín tháng tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo hồ sơ vụ án, năm 2016 C có ký hợp đồng thi công công trình xây dựng cho một công ty. Sau khi kết thúc hợp đồng thì C không ký hợp đồng nào khác với công ty này nữa. Năm 2017, công ty làm thủ tục chuyển số tiền hơn 178 triệu đồng vào tài khoản của một người cùng tên với C để thanh toán tiền hạng mục công nhận công trình. Tuy nhiên, do trùng tên C nên kế toán đã chuyển nhầm vào tài khoản của C. Khi nhận được thông báo tin nhắn có tiền chuyển vào tài khoản, C đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đợi mãi không nhận được tiền thanh toán, anh C đã gọi điện thoại đến thì công ty mới phát hiện việc chuyển tiền nhầm người và lập tức liên hệ với C. Công ty nhiều lần thông báo cho C biết là chuyển nhầm tiền nhưng C vờ như không nhận được tiền chuyển nhầm. Trước thái độ này, công ty đã đề nghị ngân hàng tra soát, hủy giao dịch chuyển tiền và hoàn trả số tiền thì được ngân hàng thông báo C đã rút hết số tiền trên. Sau đó, công ty cử người đến nhà C để yêu cầu hoàn trả tiền nhưng C không trả và nói đã xài hết tiền nên công ty trình báo công an.