Chỉ có 20 triệu, làm thế nào để "tiền đẻ ra tiền" an toàn và thông minh nhất?

Hầu hết các chuyên gia kinh tế đều khuyên bạn nên đầu tư, nhưng, đầu tư như thế nào mới là thông minh?

25 chuyên gia về tài chính tiền tệ - cố vấn tài chính được chứng nhận, blogger, giáo sư đại học và nhà đầu tư chuyên nghiệp – đã đưa ra ý kiến về “Cách tốt nhất để đầu tư 1.000 USD (khoảng 23 triệu VND) là gì?”. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu các mẹo bạn cần biết để bắt đầu đầu tư.

Trả nợ

Tiến sĩ Jim Dahle của The White Coat Investor khuyến nghị mọi người nên trả hết nợ thẻ tín dụng trước khi muốn làm việc gì đó.

Ông nói: “Nhà đầu tư điển hình với 1.000 USD trước tiên phải bỏ 1.000 USD đó vào thẻ tín dụng của mình. Nếu bạn có nợ thẻ tín dụng, bạn chưa nên đầu tư”.

Tính toán

Larry Ludwig, người sáng lập của Investor Junkie, cho biết: “Hãy bắt đầu với hành động tính toán nghiêm túc. “Mục đích đầu tư là gì? Nghỉ hưu, mua nhà, học lên cao học? ”

Robert R. Johnson, cựu Giám đốc điều hành của The American College of Financial Services cho biết: “Đầu tư vào một quỹ chỉ số chứng khoán đa dạng là ý tưởng đầu tư tốt nhất”.

Ví dụ, Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) đầu tư vào 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Loại quỹ này đa dạng và có cơ cấu phí rất thấp. Đây là khoản đầu tư lý tưởng đầu tiên và là khoản đầu tư mà nhà đầu tư có thể liên tục bổ sung bằng cách mua thêm cổ phiếu. Và, không giống như sở hữu một chứng khoán duy nhất, một quỹ đa dạng thường ít biến động hơn”.

Tập trung vào một chiến lược

“Trước khi đầu tư tiền, tôi đã quyết định mục tiêu đầu tư của mình là gì,” một nhà đầu tư giấu tên cho biết. “Tôi đã dành thời gian nghiên cứu các chiến lược đầu tư khác nhau. Sau đó, tôi tập trung vào một chiến lược và học được tất cả những gì cần làm. Khi đã sẵn sàng, tôi mở một tài khoản môi giới mà không bị tính phí cho các giao dịch chứng khoán. Sử dụng kiến thức tích lũy được, tôi đã tạo ra một danh mục đầu tư có trọng số bằng nhau bao gồm khoảng 30 đến 40 cổ tức để nắm giữ lâu dài”.

Cân nhắc chờ đợi

“Cá nhân tôi, tôi sẽ chờ đợi và tiết kiệm đủ để đầu tư vào một quỹ chỉ số chi phí thấp như VTSMX, quỹ có mức tối thiểu 3.000 USD,” blogger Kristin Wong cho biết. “Lựa chọn khác là đầu tư vào một quỹ giao dịch hối đoái như VTI. Đối với tôi, ETF phức tạp hơn một chút so với quỹ chỉ số, bởi vì chúng giao dịch giống như cổ phiếu thông thường và điều đó có thể đáng sợ nếu bạn chưa quen đầu tư. Nhưng không có giá mua tối thiểu với ETF và đó vẫn là một khoản đầu tư đa dạng và chắc chắn. ”

Hãy thận trọng ngay từ sớm

Brian từ Lazy Man and Money khuyên bạn nên tiếp cận thận trọng. “Tôi ghét một người mới bắt đầu mất quá nhiều tiền… họ có thể mất hứng thú với việc đầu tư sau này,” anh nói. "Vì lý do này, tôi đã về phe bảo thủ."

Ông khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem xét quỹ tương hỗ Vanguard STAR, quỹ này có mức đầu tư tối thiểu 1.000 USD. “Đó là sự kết hợp cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu, vì vậy nó sẽ tương đối ổn định trong khi vẫn tăng tiền trong thời gian dài”.

