61.500 tỷ hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19: Những ai được nhận, khi nào giải ngân?

Cần triển khai kịp thời, đúng đối tượng Trao đổi với PV Báo Giao thông về gói chính sách chưa từng có tiền lệ này, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, thực tế, tiền lương, thu nhập của hầu hết người lao động hiện nay chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, không có tích lũy, ngừng làm là hết tiền tiêu... Do đó, gói hỗ trợ an sinh sẽ phần nào giúp người lao động vượt qua khó khăn, gắn bó hơn với chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu, ông Quảng cho rằng, gói hỗ trợ an sinh cần được triển khai kịp thời, trực tiếp, đúng đối tượng, tránh việc trục lợi chính sách… “Chính sách rất tốt, vấn đề còn lại là khâu triển khai thực hiện. Làm không khéo thì ngân sách thất thoát mà đối tượng khó khăn lại không được hưởng”, ông Quảng nói và cho rằng, việc kê khai, chi hỗ trợ cho người lao động có hợp đồng lao động sẽ thuận lợi và dễ dàng bởi danh sách này đã có. Còn với lao động tự do thì việc rà soát, thống kê chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đây cũng chính là chỗ có thể tạo ra nhiều kẽ hở khi thực hiện chính sách. Trong khi đó, một chuyên gia có hơn 30 năm nghiên cứu về lao động tiền lương bày tỏ băn khoăn với hai đối tượng người có công và lao động tự do. “Theo đúng tinh thần mục đích gói hỗ trợ thì chỉ nên hỗ trợ đối tượng bị tác động, thiệt hại bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, đối tượng người có công đâu bị cắt giảm trợ cấp? Nếu xét về mặt kinh tế, theo báo cáo mới nhất, có khoảng 99% người có công đang có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình xã hội”, vị chuyên gia này nói và bày tỏ: “Gia đình tôi cũng là gia đình người có công, chúng tôi mong muốn số tiền hỗ trợ được tập trung cho đối tượng thực sự khó khăn để vượt qua trong đại dịch này”. Liên quan tới đối tượng lao động tự do, vị chuyên gia băn khoăn: “Lao động tự do thuộc hộ nghèo thì được hỗ trợ nhưng có những lao động tự do không phải hộ nghèo thì tính như thế nào?”. Lao động tự do cũng được hỗ trợ Theo Bộ trưởng LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung, sẽ có 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ từ 500 nghìn đồng tới 1,8 triệu đồng/tháng trong tháng 4, 5, 6 bao gồm: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội: 500 nghìn đồng/người/tháng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo: 1 triệu đồng/hộ/tháng. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương từ 14 ngày làm việc trở lên 1,8 triệu đồng/người/tháng. Người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% của 3 tháng tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động (tháng 4 đến tháng 6/2020) với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh: 1 triệu đồng/hộ/tháng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động và mất việc làm (lao động tự do): 1 triệu đồng/người/tháng. Trong trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Ngoài ra, 3 chính sách ưu đãi đặc thù cũng được thống nhất đưa vào Nghị quyết. Cụ thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động trở lên, được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng. Cho phép người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/tháng /người. Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm qua đường bưu điện trong thời gian từ 1/4 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.