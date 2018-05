Tài chính thông minh cho “nữ tướng” gia đình

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 16:00 PM (GMT+7)

Thói quen mua sắm “quá đà” khiến nhiều chị em mãi không thể hoàn thành các mục tiêu tài chính dài hạn.

Theo báo cáo của công ty Nghiên cứu Thị trường Nielsen vào quý 4 năm 2017, Việt Nam thuộc một trong những nước có xu hướng tiết kiệm cao nhất thế giới. Liên quan đến các cách thức tiết kiệm, trong khi nhiều người Việt vẫn quan niệm “tiền ở trong tay mới an toàn”, thực tế lại cho thấy việc giữ tiền tại nhà tiềm ẩn nhiều rủi ro so với gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Giữ tiền tại nhà – thói quen “thâm căn cố đế” của dân Việt

Với nhiều người Việt Nam, có tiền mặt trong nhà cũng giống như có thêm sự chủ động để ứng phó với những sự việc bất ngờ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng “tiền mình, mình cất” sẽ an toàn hơn là “giao vào tay kẻ khác”. Những quan niệm “thâm căn cố đế” này vô hình chung đã tạo nên thói quen cất trữ tiền tại nhà của rất nhiều người Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy giữ quá nhiều tiền mặt trong nhà thường đi kèm với nhiều rủi ro. Trước hết, tiền nhàn rỗi cất giữ tại nhà không thể sinh lời và dần bị mất giá do tình trạng lạm phát qua các năm. Nhiều phụ nữ sau vài năm trích hơn nửa tiền lương hàng tháng để “tự giữ” đã ngậm ngùi nhận ra dù đã tiết kiệm “đúng lộ trình”, số tiền tằn tiện bấy lâu cũng không đủ mua một căn nhà hay một chiếc xe vừa ý vì giá cả liên tục tăng qua các năm.

Thói quen mua sắm “quá đà” khiến nhiều chị em mãi không thể hoàn thành các mục tiêu tài chính dài hạn. (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, có sẵn tiền mặt, nhiều người thường “vung tay quá trán” mà quên đi các kế hoạch tài chính dài hạn của mình. Việc liên tục chi cho những khoản ngoài dự kiến khiến quỹ tiền mặt của gia đình dần hao hụt, trong khi các mục tiêu tài chính đều bị bõ ngõ một cách đáng tiếc.

Cuối cùng, trong bối cảnh an ninh xã hội có nhiều bất ổn như hiện nay, giữ tiền mặt tại nhà sẽ không phải là giải pháp an toàn cho gia đình Việt. Khi trộm cắp “viếng thăm”, ngoài việc mất đi tài sản, tính mạng và sự an toàn của các thành viên trong nhà cũng sẽ bị đe dọa.

Tự giữ tiền, nhiều phụ nữ vẫn không hoàn toàn an tâm.

Chị Minh Hương (chuyên viên nhân sự, 34 tuổi) cho biết: “Mẹ chồng tôi vốn tính cẩn thận nên luôn muốn giữ tiền tại nhà. Tôi thì lại cho rằng có tiền thì cứ gửi ngân hàng là tốt nhất. Vậy là hai mẹ con cứ “mâu thuẫn” nhau mãi. Cho đến vừa rồi, gia đình hàng xóm bị trộm lấy hết tiền, mẹ tôi mới “xuống nước” đồng ý cho gia đình tôi gửi tiền tại ngân hàng. Giờ đây, tiền được quản lý hiệu quả, an toàn và sinh lời, mẹ con hòa thuận nên tôi rất hài lòng.”

Gửi tiền tiết kiệm – Lộc bảo an của phụ nữ thông minh

Trước những “hiểm họa tiềm tàng” khi giữ tiền tại nhà, nhiều gia đình hiện nay đã chọn ngân hàng như một cách quản lý tài sản hiệu quả. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tài chính, các khách hàng nên tìm hiểu kỹ lưỡng để chọn ra ngân hàng uy tín, có vốn điều lệ cao để “ủy thác” số tiền của mình. Ngoài “tên tuổi” của ngân hàng, khách hàng cũng nên cân nhắc các chương trình tiết kiệm hợp lý và hiệu quả mà các ngân hàng đang giới thiệu.

Là ngân hàng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng nhờ dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín, Ngân hàng Phương Đông Việt Nam OCB mới đây đã giới thiệu chương trình khuyến mãi lớn chưa từng có mừng sinh nhật lần thứ 22 của mình. Theo đó, khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm tại OCB sẽ có cơ hội trúng căn hộ trị giá 2,2 tỷ đồng, xe SH Mode, và trở thành chủ nhân của 80.000 phần quà hấp dẫn khác như vali cao cấp, túi du lịch sành điệu, nón bảo hiểm, áo mưa… Đặc biệt trong tuần lễ sinh nhật, từ 04/06 đến 09/06/2018, 22 khách hàng đầu tiên đến giao dịch mỗi ngày tại tất cả các chi nhánh của OCB sẽ được nhận một áo mưa trẻ em xinh xắn.

Ngoài mục tiêu mang đến cho khách hàng một chương trình khuyến mãi hấp dẫn, sự kiện lần này còn đánh dấu cột mốc 22 năm hình thành và phát triển để giữ vững và vươn lên trở thành một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả, uy tín và linh hoạt trên thị trường.