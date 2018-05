Lời khuyên tỷ phú: Nếu bạn có 3 phẩm chất này, tiền bạc là chuyện nhỏ

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 13:00 PM (GMT+7)

Trước khi thu nhập của Grant Cardone đạt 7 con số, ông đã phải gắn bó với công việc bán hàng mà bản thân vô cùng ghét và phải vật lộn để kiếm sống hằng ngày.

Trước khi thu nhập của Grant Cardone đạt 7 con số, ông đã phải gắn bó với công việc bán hàng mà bản thân vô cùng ghét và phải vật lộn để kiếm sống hằng ngày. Nhưng hiện tại, vị doanh nhân này đang sở hữu và điều hành bốn công ty, ông còn xây dựng nên một tài sản trị giá hàng triệu đô và đang đeo đuổi sự nghiệp trở thành một tỷ phú.

Cardone thừa nhận thành công của mình là nhờ vào ba đặc điểm cụ thể dưới đây...

Ông nói với CNBC Make It "Tôi giàu có vì tôi can đảm, sáng tạo và giữ cam kết". "Nếu có ba thứ đó, không đời nào bạn gặp phải thất bại và cũng chẳng phải đối mặt với vấn đề tiền bạc."

Triệu phú tự thân Grant Cardone

Khi bị thất bại ở tuổi 25 và phải làm việc tại một đại lý xe hơi, Cardone đã viết trong cuốn sách bán chạy "Be Obsessed or Be Average" rằng "mặc dù rất ghét, nhưng tôi quyết định sẽ dành toàn bộ 100% sức lực vào công việc bán hàng”.

Ông cam kết sẽ học mọi thứ có thể về việc bán hàng và về ngành công nghiệp. Ông đã xem video đào tạo bán hàng trong khi đang anh ăn sáng, nghe băng đĩa giáo dục hoàn thiện bản thân trong khi lái xe đi làm đồng thời thường là nhân viên đầu tiên xuất hiện và người cuối cùng rời đi.

Công việc khó khăn của Cardone đã được đền đáp: Ông kiếm được từ 3.000 đô đến 20.000 đô một tháng trong vòng chưa đầy một thập kỷ.

Ngày nay, mặc dù đã đạt được thành công nhất định, ông vẫn làm việc 95 giờ một tuần. Ông nói với CNBC Make It, trong thực tế, "nếu bạn có cho tôi 5 tỷ, thì ngày mai tôi vẫn sẽ cày cuốc tiếp".

Mặt khác, nếu Cardone mất tất cả mọi thứ và phải bắt đầu lại, ông cũng sẽ không lo lắng về việc xây dựng lại tài sản của mình: "Bạn có thể lấy đi mọi thứ - bạn có thể lấy tất cả bất động sản, gạch sổ tên và lấy hết tiền của tôi – nhưng miễn là tôi vẫn được đi tự do trên hành tinh này, đồng thời tôi có can đảm, có sáng tạo và giữ cam kết, thì mọi người sẽ phải trả tiền cho điều đó. Tôi sẽ làm nhanh hơn trong lần tới đấy."