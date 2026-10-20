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Người đàn ông 50 tuổi bàng hoàng phát hiện ung thư sau thời gian dài hôi miệng

Sự kiện: Ung thư

Tưởng chỉ mắc bệnh răng miệng thông thường, người đàn ông 50 tuổi bất ngờ được phát hiện ung thư dạ dày.

Mời quý vị và các bạn đón xem video dưới đây:

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư đại tràng thừa nhận chủ quan với dấu hiệu báo bệnh này
Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư đại tràng thừa nhận chủ quan với dấu hiệu báo bệnh này

Trước khi phát hiện ung thư đại tràng và nhiều bệnh nguy hiểm khác, người bệnh có dấu hiệu đau vùng thắt lưng, tiểu sẫm màu nhưng tự theo dõi tại nhà...

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Theo Minh Diễm ([Tên nguồn])

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-19/10/2026 14:27 PM (GMT+7)
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