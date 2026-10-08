Lạm dụng viên C sủi hàng ngày tiềm ẩn nhiều hậu quả khó lường

Viên uống C sủi là gì?

Viên uống C sủi là dạng viên nén chứa vitamin C kết hợp với một số tá dược khác. Khi tan trong nước, viên uống có hiện tượng sủi bọt và có vị ngọt, chua dễ uống. Hiện nay, có nhiều hương vị khác nhau để đáp ứng nhu cầu và sở thích của người dùng.

Việc sử dụng vitamin C sủi là cách cung cấp dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe. Đặc biệt, trong trường hợp thiếu hụt vitamin C, việc sử dụng sản phẩm này có thể giúp bổ sung vitamin C một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, việc lạm dụng viên C sủi hàng ngày có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe mà ít ai ngờ tới dưới đây.

Việc lạm dụng viên C sủi hàng ngày có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe.

Gây ra các vấn đề về tiêu hóa

Tác dụng phụ thường gặp nhất của việc bổ sung quá nhiều thực phẩm bổ sung vitamin C (thường gặp ở dạng viên C sủi ) là rối loạn tiêu hóa. Nhìn chung, những tác dụng phụ này không xảy ra do ăn các thực phẩm chứa vitamin C. Bạn rất có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa nếu tiêu thụ hơn 2.000 miligam (mg) vitamin C cùng một lúc. Do đó, mức giới hạn hấp thụ tối đa (UL) được thiết lập là 2.000 mg vitamin C mỗi ngày.

Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa thường gặp nhất khi dùng quá nhiều vitamin C là tiêu chảy và buồn nôn. Việc tiêu thụ quá nhiều cũng được cho là có thể dẫn đến trào ngược axit. Nếu bạn gặp các vấn đề về tiêu hóa do dùng quá nhiều vitamin C, bạn có thể giảm liều lượng bổ sung hoặc hoàn toàn tránh dùng thực phẩm bổ sung vitamin C.

Có thể gây thừa sắt

Vitamin C được biết đến là chất giúp tăng cường hấp thụ sắt. Nó có thể liên kết với sắt không heme, loại sắt có trong các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Cơ thể bạn không hấp thụ sắt không heme hiệu quả như sắt heme, loại sắt có trong các sản phẩm động vật.

Khi vitamin C liên kết với sắt không heme, nó giúp cơ thể hấp thụ sắt dễ dàng hơn nhiều. Đây là một chức năng quan trọng, đặc biệt đối với những người chủ yếu bổ sung sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật .

Tuy nhiên, với những người có bệnh nền, lạm dụng quá mức các thực phẩm bổ sung viatmin C như viên C sủi có thể làm tăng nguy cơ tích tụ sắt trong cơ thể, dẫn đến thừa sắt, gây ảnh hưởng xấu đến các cơ quan khác như tim, gan, tuyến tụy, tuyến giáp và hệ thần kinh trung ương.

Có thể dẫn đến sỏi thận

Cơ thể đào thải lượng vitamin C dư thừa dưới dạng oxalat. Thông thường, oxalate sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, oxalate có thể liên kết với các khoáng chất và tạo thành tinh thể, dẫn đến hình thành sỏi thận. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm bổ sung vitamin C như viên C sủi có thể làm tăng lượng oxalate trong nước tiểu, do đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Do đó, để tránh gặp phải các tác dụng phụ trên, bạn không nên dùng quá liều viên C sủi và tuân thủ hướng dẫn sử dụng sản phẩm để tránh gặp phải các tác dụng phụ này. Bên cạnh việc sử dụng vitamin C sủi, bạn có thể bổ sung vitamin C thông qua chế độ ăn uống khoa học để đảm bảo cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể một cách an toàn.