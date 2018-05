Viêm quy đầu, giải quyết thế nào?

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 14:04 PM (GMT+7)

Viêm quy đầu là một bệnh hay gặp nam giới đã trưởng thành, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây biến chứng nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời, đúng cách.

Quy đầu là một bộ phận rất quan trọng của dương vật, đó là phần đầu (đỉnh chóp) của dương vật và hơi lớn hơn phần thân, phần đầu dương vật được gọi là quy đầu, rất nhạy cảm vì tập trung rất nhiều dây thần kinh.

Nguyên nhân gây viêm quy đầu

Có nhiều nguyên nhân gây viêm quy đầu ở nam giới, trước hết phải kể đến là do vệ sinh vùng dương vật kém, nhất là ở những người có bao quy đầu dài hoặc hẹp hoặc lộn, kéo bao quy đầu không đúng cách, không vô khuẩn... sẽ có nguy cơ mắc bệnh viêm quy đầu cao nhất bởi vì đây là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật (vi khuẩn vi nấm, virut) phát triển, dẫn đến kích thích da quy đầu dẫn tới viêm quy đầu. Với nam giới trưởng thành, một số trường hợp do quan hệ tình dục bừa bãi, không sử dụng biện pháp bảo vệ hoặc lạm dụng thủ dâm hoặc sử dụng các dụng cụ kích dục không đảm bảo vệ sinh (mất vệ sinh) hoặc dùng dụng cụ tránh thai không đảm báo chất lượng gây trầy xước quy đầu. Hoặc do dùng xà phòng, chất sát khuẩn mạnh làm tổn thương quy đầu, gây ra viêm quy đầu cấp tính. Khi bị viêm quy đầu cấp tính, nếu không chữa trị kịp thời và không có biện pháp phòng tránh, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mạn tính rất khó điều trị.

Biểu hiện bệnh

Viêm quy đầu có thể cấp hoặc mạn tính, ở mỗi giai đoạn bệnh khác nhau, bệnh viêm quy đầu sẽ có những triệu chứng bệnh khác nhau.

Viêm quy đầu cấp tính sẽ xuất hiện ở vùng quy đầu những nốt hoặc vệt đỏ, sưng phồng, ngứa, đau và nóng rát. Nếu lộn hoặc kéo lớp da quy đầu ra sẽ thấy bên trong bao quy đầu và quy đầu bị lở loét, chảy máu, có tiết dịch kèm theo có mủ. Nếu viêm quy đầu do nấm Candida, quy đầu có nốt đỏ, bề mặt của nó có cảm giác trơn và có mụn rộp. Ban đỏ ở vành quy đầu sẽ rõ hơn, bệnh cấp tính còn bị lở loét, chảy mủ. Nếu viêm quy đầu do Trichomonas, sẽ nổi nốt sần và ban đỏ, ngày càng lan rộng, ở vành quy đầu sẽ thấy rõ hơn, trên chỗ ban đỏ còn có mụn rộp, sau đó vỡ ra và gây lở loét. Đa phần là lây nhiễm Trichnomonas ở nam giới trưởng thành có quan hệ tình dục với nữ giới bị viêm âm đạo do Trichomonas. Nếu không phát hiện kịp thời và chữa trị sớm, đúng cách, bệnh sẽ chuyển sang dạng viêm quy đầu mạn tính.

Viêm bao quy đầu mạn tính, xuất hiện những nốt nhỏ màu đỏ hoặc nốt trắng nhỏ li ti có mùi hôi, kèm cảm giác đau đớn và khó chịu, xung quanh bao quy đầu bị viêm loét, có thể chảy máu... Trong trường hợp nặng, máu sẽ chảy ra nhiều hơn, gây đau đớn, khó chịu, lo lắng (vì không biết là bệnh gì). Nếu mặc quần lót chật gây ma sát sẽ cảm thấy đau nhiều hơn, khó chịu hơn và gây bất tiện cho hoạt động hằng ngày của người bệnh.

Viêm quy đầu nguy hiểm thế nào?

Viêm quy đầu là căn bệnh không có sức tàn phá con người nhanh chóng, nhưng nó để lại những hậu quả hết sức nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống. Bệnh có thể gây viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh hoặc do viêm quy đầu mạn tính sẽ khiến cho số lượng và chất lượng tinh trùng suy giảm, nguy cơ gây vô sinh ở nam. Viêm quy đầu có thể dẫn đến xuất tinh sớm, thậm chí có thể gây liệt dương làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nếu lây cho vợ, bạn tình có thể gây viêm âm đạo, cổ tử cung, buồng trứng, vòi trứng dẫn đến vô sinh nữ. Ngoài ra, viêm quy đầu có thể làm viêm đường tiết niệu ngược dòng (viêm niệu đạo, bàng quang, thận và suy thận).

Chữa có khó?

Khi nghi ngờ mắc viêm quy đầu cần khám bệnh sớm để được điều trị dứt điểm. Người bệnh và người nhà không tự chẩn đoán, tự mua thuốc điều trị, vì làm như vậy bệnh không những không khỏi mà còn nặng thêm. Nếu bị bao quy đầu dài hoặc hẹp cần được điều trị sớm. Hàng ngày cần vệ sinh sạch sẽ, đúng cách bộ phận sinh dục ngoài, trong đó có quy đầu, bao, rãnh quy đầu. Nam giới trưởng thành không nên thủ dâm quá độ làm trầy xước quy đầu, không rửa bằng xà phòng có độ kiềm quá mạnh, không quan hệ tình dục bừa bãi. Với trẻ em nam cần hướng dẫn đúng cách vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài, nhất là bao, rãnh, quy đầu.