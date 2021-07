Vì sao người béo phì nên tiêm vắc xin COVID-19?

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Mới đây, Hiệp hội béo phì Hoa Kỳ kêu gọi tất cả những người béo phì nên đi tiêm vắc-xin COVID-19 càng sớm càng tốt.

Mối nguy khi COVID-19 tấn công người béo phì

Hiện nay, biến thể Delta, một chủng virus SARS-CoV-2, có độc lực mạnh hơn đang hoành hành nhưng mọi người lại do dự tiêm vắc-xin và không đeo khẩu trang. Những virus này đang lây lan nhanh chóng, nhất là ở những người không được tiêm vắc xin. 99,5% các trường hợp tử vong do COVID-19 tại Hoa Kỳ đều là những người không tiêm vắc-xin. Do đó, những người béo phì, đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh, nên tiêm vắc xin ngay khi có thể.

TS. Catherine Kotz, chủ tịch Hiệp hội béo phì Hoa Kỳ, cho hay: Chúng ta muốn chấm dứt đại dịch này bằng cách tiêm vắc-xin. Khi các biến thể mới của virus với khả năng lây bệnh cao hơn xuất hiện, việc tiêm vắc xin càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Tiêm vắc-xin COVID-19 có thể giúp chấm dứt đại dịch.

Các chuyên gia cho hay, những bệnh nhân béo phì thường do dự hoặc né tránh tìm kiếm chăm sóc y tế vì sự kỳ thị về cân nặng. Còn bây giờ, họ đang do dự trong việc tiêm vắc-xin COVID-19. Trong khi đó, những người béo phì nếu mắc COVID-19 dễ bị bệnh nặng hơn, thậm chí là tử vong cao hơn. Họ cần được điều trị tại các đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) và cần thở máy. Nếu may mắn được chữa lành, họ cũng có nhiều khả năng mắc chứng COVID-19 kéo dài hơn với nhiều triệu chứng dai dẳng.

Béo phì không chỉ liên quan tới hơn 200 bệnh và biến chứng khác nhau (bao gồm bệnh tim mạch và đái tháo đường) mà còn là một trong số các yếu tố mạnh nhất làm tăng nguy cơ tử vong do COVID-19 (chỉ kém yếu tố tuổi tác).

Người béo phì nên tiêm vắc-xin sớm

Theo GS. Kotz, Đại học Minnesota: Các thử nghiệm lâm sàng của 3 loại vắc-xin COVID-19 được phép sử dụng ở Hoa Kỳ (Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson) đều cho thấy rằng chúng có hiệu quả ở người mắc hoặc không mắc béo phì. Nguy cơ mắc COVID-19 ở những người béo phì không được tiêm vắc xin là rất lớn. Vì vậy, bệnh nhân béo phì nên tiêm vắc-xin ngay khi có thể vì bất kỳ vắc xin nào cũng làm giảm đáng kể nguy cơ mắc COVID-19 và mức độ nặng của bệnh.

Người béo phì nên tiêm vắc xin COVID-19.

Các khuyến cáo về lối sống và chế độ ăn cho bệnh nhân béo phì vẫn chưa có bằng chứng mạnh mẽ trong việc phòng COVID-19. Chính vì vậy, Hiệp hội béo phì Hoa Kỳ khuyến cáo:

- Những người béo phì nên tiêm vắc-xin COVID-19 ngay khi có thể.

- Có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả của các vắc-xin trên các bệnh nhân mắc hoặc không mắc béo phì.

- Cả ba loại vắc-xin COVID-19 được FDA chấp nhận đều có hiệu quả tương tự nhau.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/vi-sao-nguoi-beo-phi-nen-tiem-vac-xin-covid-19-n198247.htmlNguồn: https://suckhoedoisong.vn/vi-sao-nguoi-beo-phi-nen-tiem-vac-xin-covid-19-n198247.html