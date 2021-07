Các tình trạng y tế bác sĩ sẽ cân nhắc không tiêm vắc-xin COVID-19

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 01:05 AM (GMT+7)

Trong những trường hợp có vấn đề y tế nhất định, bác sĩ sẽ cân nhắc không tiêm hoặc hoãn tiêm vắc-xin COVID-19...

Theo các chuyên gia y tế, những người có phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc quá mẫn cảm với các thành phần của các loại thuốc đã sử dụng trước đó; hoặc/và các phản ứng tương tự đã được quan sát thấy ở một người trước đây do tiêm vắc-xin chống lại bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào… bác sĩ có thể từ chối tiêm vắc xin COVID-19. Một phản ứng dị ứng nghiêm trọng được đặc trưng bởi phù Quincke hoặc sốc phản vệ.

Một lý do quan trọng khác khiến bạn không nên tiêm vắc xin COVID-19 là đã xảy ra phản ứng nghiêm trọng của cơ thể đối với các mũi tiêm chủng trước đó dưới dạng sốt (tăng nhiệt độ cơ thể), mẩn đỏ và sưng tấy nghiêm trọng tại chỗ tiêm, cũng như phản ứng xẹp phổi và co giật do sốt.

Đối với các trường hợp bùng phát đột ngột của các bệnh mãn tính, bác sĩ có thể tạm thời hoãn tiêm chủng.

Ngược lại, tình trạng dị ứng hiện có với các sản phẩm thực phẩm, hoặc phấn hoa, bụi… không phải là lý do để ngừng tiêm chủng chủng đối với vắc xin COVID-19.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/cac-tinh-trang-y-te-bac-si-se-can-nhac-khong-tiem-vac-xin-covid-19-n198199.html