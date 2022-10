Vì sao hai vợ chồng ly hôn vì vô sinh nhưng tìm bến đỗ mới lại có con ngay?

BS Phan Thị Bích Thuận, BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, nếu trường hợp này đã khám rất kỹ, tất cả đều bình thường thì khả năng rơi vào trường hợp hiếm muộn không rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, việc thụ thai rất phức tạp và tinh tế nhưng những trường hợp này bác sĩ sẽ có chỉ định khám chuyên sâu và thực hiện hỗ trợ sinh sản như kích thích buồng trứng, quan hệ tự nhiên hoặc thụ tinh nhân tạo, thậm chí là thụ tinh trong ống nghiệm nếu các biện pháp trên không hiệu quả.

Nhiều người cho rằng, vợ chồng không có con là do không hợp nhau nhưng đến với người khác lại có con, điều này không chính xác.

(Ảnh minh họa).

Bởi trong y khoa không có bệnh lý là "không hợp nhau về sinh học". Trường hợp, nếu chưa thăm khám chuyên sâu và thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản mà đã ly hôn và kết hôn với người khác nên lý do khiến 2 người đó chậm có con cũng chưa đủ kết luận.

Mặc dù sau khi tái hôn, cả hai đều có con nhưng điều ấy không chứng minh là nếu tiếp tục chung sống với nhau thì sẽ có con.

Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO), Việt Nam thời điểm hiện tại có khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tương đương một triệu đôi. Ước tính khoảng 50% cặp vợ chồng trẻ vô sinh ở độ tuổi dưới 30. Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh nguyên phát thường gặp hơn vô sinh nguyên phát, tỷ lệ vô sinh ở nam giới thường cao hơn nữ giới đang có xu hướng gia tăng sau mỗi năm.

Vô sinh được định nghĩa là khi một cặp vợ chồng chung sống với nhau, quan hệ đều đặn, không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào nhưng trong khoảng 1 năm người vợ vấn không thể mang thai. Ở nước ta ước tính có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn. Trong đó có đến 50% các cặp vợ chồng dưới 30 tuổi, trong đó tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là khoảng 7.7%.

(Ảnh minh họa).

Tỷ lệ bị vô sinh thứ phát ngày càng gia tăng, tỷ lệ lên đến 20% mỗi năm và chiếm hơn 50% trong số các cặp vợ chồng vô sinh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, có khoảng 40% vô sinh do người chồng, 40% do vợ, 10% là do cả hai và 10% vô sinh không rõ nguyên nhân. Độ tuổi bị vô sinh, hiếm muộn ngày càng trẻ hóa, mang đến những lo ngại cho nhiều cặp đôi trẻ.

Tình trạng này không những khiến các cặp vợ chồng mất đi khả năng sinh sản, thiên chức làm cha mẹ thiêng liêng mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm, hạnh phúc gia đình. Bệnh vô sinh ở cả nam và nữ do nhiều nguyên nhân gây nên.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/vi-sao-hai-vo-chong-ly-hon-vi-vo-sinh-nhung-tim-ben-do-moi-lai-co-co...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/vi-sao-hai-vo-chong-ly-hon-vi-vo-sinh-nhung-tim-ben-do-moi-lai-co-con-ngay-1403934.ngn