Vẫn chuyện nước mắt đàn ông... trên gối

Thứ Ba, ngày 15/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tư vấn: ThS.BS. Nguyễn Thế Lương

Anh chàng 36 tuổi này là một người giỏi giang, thành đạt sớm. Vừa qua tuổi tam thập nhi lập, anh đã được giao phụ trách một phòng quyền lực của công ty. Tướng tá anh ta nom cũng... ngon, lại có quyền có tiền nên cô vợ cứ lo sốt vó chồng mình bị nẫng mất, dĩ nhiên là bởi một phụ nữ khác. Lo âu chuyển thành hành động, cô quyết định phải “vắt kiệt” chồng, sao cho anh không còn có sức để đi cày ruộng khác. Ban đầu thì anh cũng hăng hái, lại thêm cô vợ cũng ra sức tẩm bổ cho chồng nên anh không khó khăn để đạt chỉ tiêu ngày đôi ba lần. Nhưng chỉ sau một thời gian không lâu, anh xuống sức dần. Cô vợ lúc này lập tức tỏ ra không bằng lòng. Cô chì chiết anh, rồi kiểm soát toàn bộ điện thoại, máy tính... Đêm đến, cô vợ hết dụ dỗ lại dọa nạt, mà điều anh hãi nhất là cô ấy dọa sẽ công bố với... cả thế giới về cái sự kém của anh. Cứ thế, đêm với anh không còn là thời gian nghỉ ngơi tái tạo năng lượng mà trở thành địa ngục. Sáng ra, ngật ngưỡng đi làm, sức khỏe không đủ, công việc lại nhiều, áp lực từ phòng ngủ tới công ty khiến anh kiệt sức. Kết cục là anh... hỏng hẳn.

Bác sĩ Lương rất chia sẻ với câu chuyện của bệnh nhân này. Anh có lẽ chưa ý thức được mình là một nạn nhân của bạo hành tình dục bằng tinh thần. Vết thương tinh thần thực ra còn khó lành hơn những vết thương thể chất. Khi phụ nữ thô bạo, họ có khả năng đè bẹp tinh thần đàn ông. Bác sĩ Lương nhớ lại câu chuyện một cặp vợ chồng đưa con đi khám vì bị hẹp bao quy đầu. Xong xuôi, cô vợ quay sang đề nghị bác sĩ khám cho ông chồng luôn. Chồng bảo: Anh bình thường mà, tuần 3-4 choác, sao phải khám. Liền bị cô vợ quắc mắt lên: Cả tháng có 1 lần thôi, mà cũng không đâu vào đâu. Còn lại là anh làm... trong mơ chắc.

Bạo lực trong gia đình và trên giường ngủ

Kết quả một cuộc thăm dò 8.000 cặp vợ chồng người Mỹ trong vòng 10 năm (1975-1985): có 12,4% xô xát trong gia đình là do vợ tấn công chồng, so với 12,2% là do chồng tấn công vợ. Có nghĩa là, tỷ lệ phụ nữ tấn công nam giới ngang ngửa với tỷ lệ đàn ông giở trò vũ phu với vợ. Một nghiên cứu khác trong giai đoạn 1985-1994 cho biết, con số phụ nữ bị bắt vì sử dụng bạo lực tăng 90%, trong khi đó con số đàn ông vi phạm tăng 43%.

Phụ nữ bị bạo lực không dám nói ra vì nghĩ rằng “xấu chàng hổ ai”. Còn đàn ông bị vợ hành hạ không dám nói ra vì thấy tự hổ thẹn. Gia đình, bạn bè, anh em, hàng xóm khi thấy một người đàn ông bị vợ bạo hành, thường bảo: “Cái loại đàn ông sợ vợ, để nó đè đầu cưỡi cổ, hay lắm đấy mà còn... khoe”. Không ít ông khi nghe ông khác kể rằng mình bị xử tệ thì tỏ thái độ bất bình rằng: “Ông ngu thì cho chết, phải tay tôi thì...”. Vậy nên sẽ thật khó mà tìm được anh nào dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi bản thân. Dễ hiểu trong lĩnh vực tế nhị như là tình dục, còn lâu các nhà điều tra mới có được câu trả lời trung thực, cho dù họ có gửi các ông bảng câu hỏi giấu tên.

Bạo lực tình dục là một trong số những biểu hiện sai lạc trong hoạt động tình dục. Như mọi lĩnh vực, có làm ắt có sai. Mà mấy ai ngưng được chuyện yêu. Sai lạc tình dục có thể xảy ra ở khắp mọi nơi nhưng đó là điều không dễ chia sẻ. Vì vậy, con số thống kê chắc chắn luôn ít hơn thực tế và những bí mật kinh hoàng mãi mãi được cất giữ sau cánh cửa phòng the.

Bạo hành tình dục là các hành vi bao gồm đánh đập để bắt đối tác quan hệ tình dục, sờ vào chỗ kín của người khác khi không được cho phép, dùng những lời lẽ tục tĩu, thô bạo để bắt người khác quan hệ, cho thuốc kích thích vào đồ uống của một người để dễ bề hành sự. Việc từ chối không sử dụng biện pháp tránh thai hoặc bao cao su, ép sử dụng đồ chơi tình dục... cũng được tính là hành vi bạo hành chăn gối.