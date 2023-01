Uống rượu liên tục, người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Ngày 20-1, Bệnh viện đa khoa Quang Thành, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa cấp cứu bệnh nhân T.C.D. (48 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nôn ra máu do lạm dụng rượu.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 18-1, ông T.C.D. được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, da nhợt nhạt, mạch yếu, huyết áp giảm sâu, sốc mất máu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do lạm dụng rượu, nếu không cầm máu kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong. Người nhà cho biết, bệnh nhân liên tục uống rượu, nôn ra máu 3 lần nên được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Do uống quá nhiều rượu ông D. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã can thiệp nội soi cấp cứu cầm máu cho người bệnh. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đang phải tiếp tục điều trị và theo dõi liên tục, theo phác đồ tại phòng cấp cứu.

Theo các bác sĩ, trong dịp tết, người dân không nên uống rượu bia, hút thuốc lá quá nhiều, đặc biệt là các loại rượu mạnh. Cụ thể, theo khuyến cáo của Bộ Y tế người dân nên uống dưới hai đơn vị cồn/ngày với nam giới, dưới 1 đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá 5 ngày/tuần.

Ngoài ra, không dùng các thuốc và thức ăn có hại cho dạ dày. Nên ăn tăng cường chất xơ và rau quả để dạ dày hoạt động tốt hơn.

