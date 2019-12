Uống rượu bia bị đỏ mặt - Dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh vô cùng nguy hiểm

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 08:00 AM (GMT+7)

Đỏ mặt khi uống rượu bia thường gặp ở rất nhiều người. Đa số mọi người đều cho rằng hiện tượng này hết sức bình thường, ít ai biết rằng đó là dấu hiệu cảnh báo 'thân chủ' đang mắc cực kỳ nhiều bệnh nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây đỏ mặt khi uống rượu bia là do trong các thức uống này có chứa chất mang tên ethanol, khi vào cơ thể sẽ kích thích sản xuất hoạt chất acetaldehyde được tích tụ nhiều trong máu. Hoạt động này khiến cho các mao mạch dưới da giãn ra, gây ra hiện tượng đỏ mặt, nóng bừng. Một số trường hợp có thể đỏ toàn thân, và kèm theo triệu chứng tim đập nhanh.

Tùy vào cơ địa từng người mà khả năng đáp ứng nồng độ cồn trong máu khác nhau. Những người có ngưỡng đáp ứng thấp thì khi uống rượu bia, những nơi tập trung mao mạch dễ thấy như mắt và các vùng da mỏng như mặt, cổ, lưng dễ bị đỏ lên.

Mặc dù đỏ mặt khi uống rượu bia là một cơ chế của cơ thể, nhưng nó cũng cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm. Các nhà khoa học còn đặt tên hội chứng này mang tên “Hội chứng đỏ mặt châu Á” vì phần lớn “nạn nhân” của hội chứng này là người châu Á.

Với những người đỏ mặt, quá trình chuyển hóa actadehyde thành acetate nhanh hơn người bình thường, nhưng khi có quá nhiều chất actadehyde được sinh ra. Lâu ngày sẽ gây nên các bệnh về gan. Cùng với đó, những người bị đỏ mặt khi uống rượu, bia sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về gan cao hơn so với những người không bị đỏ mặt. Ảnh minh họa: Internet

Bệnh huyết áp cao

Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc) thực hiện trên 1.700 người đã cho thấy rằng người uống rượu bia đỏ mặt có nguy cơ mắc chứng tăng huyết áp cao hơn 2.27 lần so với người bình thường uống rượu bia không đỏ mặt.

Bệnh cao huyết áp do uống rượu bia còn làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Một nghiên cứu mới ở nam giới gần đây cho thấy, những người bị bệnh cao huyết áp (với chỉ số huyết áp là 140/90 mmHg) chỉ cần uống khoảng 150 – 300 ml rượu bia là sẽ có nguy cơ tử vong do đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim cao gấp 2 – 5 lần so với những người có huyết áp bình thường hoặc những người không uống rượu bia.

Bệnh gan

Thông thường khi rượu, bia đi vào cơ thể, gan sẽ chuyển hóa cồn thành aceltedehyde. Ở người bình thường aceltedehyde lại tiếp tục chuyển hóa thành Acetate, một chất an toàn hơn với cơ thể.

Với những người đỏ mặt, quá trình chuyển hóa actadehyde thành acetate nhanh hơn người bình thường, nhưng khi có quá nhiều chất actadehyde được sinh ra. Lâu ngày sẽ gây nên các bệnh về gan. Cùng với đó, những người bị đỏ mặt khi uống rượu, bia sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về gan cao hơn so với những người không bị đỏ mặt.

Bên cạnh đó, những người uống rượu bia bị đỏ mặt gặp phải những triệu chứng như buồn nôn, sưng tấy các khớp, đau nhức, đau bụng, mệt mỏi thì thì rất có thể đã báo hiệu các bệnh về gan như xơ gan mãn tính, viêm gan B.

Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Chungnam (Hàn Quốc) thực hiện trên 1.700 người đã cho thấy rằng người uống rượu bia đỏ mặt có nguy cơ mắc chứng tăng huyết áp cao hơn 2.27 lần so với người bình thường uống rượu bia không đỏ mặt. Ảnh minh họa: Internet

Ung thư thực quản

Những người có phản ứng đỏ mặt khi uống rượu bia có thể là do trong cơ thể có sự thiếu hụt di truyền enzym chuyển hóa rượu ALDH2, từ đó dẫn đến sự tích tụ các chất acetaldehyde độc hại.

Một số nghiên cứu còn cho thấy nếu một người bị khiếm khuyết enzym chuyển hóa rượu ALDH2 nói trên uống 2 cốc bia mỗi ngày thì sẽ có nguy cơ bị ung thư thực quản cao gấp 10 lần so với những người có thể chuyển hóa được chất cồn.

Vì thế việc thường xuyên đỏ mặt khi uống rượu bia là báo hiệu bạn có nguy cơ bị ung thư thực quản cao hơn người bình thường.

Những lưu ý khi uống rượu bia:

Để uống rượu bia hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn đừng bỏ qua những lưu ý sau:

Không dùng trà ngay sau khi uống rượu bia

Trà có chứa thành phần tannin có thể làm cho cồn thẩm thấu vào dạ dày nhanh hơn, điều này sẽ có hại cho dạ dày.

Khi uống rượu bia xong bạn tuyệt đối không nên tắm dù là tắm nước nóng hay nước lạnh. Ảnh minh họa: Internet

Không uống rượu bia khi đói

Khi bụng đói, lượng axit trong dạ dày tăng lên, nếu kết hợp thêm với chất cồn trong rượu, bia thì bạn sẽ dễ say hơn, kèm theo đó là cảm giác nôn nao, khó chịu.

Không tắm ngay sau khi uống rượu bia

Khi uống rượu bia xong bạn tuyệt đối không nên tắm dù là tắm nước nóng hay nước lạnh.

Tắm nước nóng sẽ khiến cho nhiệt độ tập trung trong cơ thể không tản ra được, làm tình trạng say càng nghiêm trọng, có khi còn gây buồn nôn, thậm chí đau đầu, chóng mặt, choáng váng.

Tắm nước lạnh sẽ khiến gan không kịp bổ sung lượng đường gluco tiêu hao trong máu, khi bị kích thích bởi nước lạnh, huyết quản sẽ co vào, có thể dẫn đến vỡ mạch máu, cảm lạnh.

Tốt nhất sau khi uống rượu bia bạn nên nằm nghỉ cho đến khi cơ thể tỉnh táo, sau đó đi tắm thì sẽ an toàn hơn.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/uong-ruou-bia-bi-do-mat-dau-hieu-canh-bao-nhieu-benh-vo-cung-n...Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/uong-ruou-bia-bi-do-mat-dau-hieu-canh-bao-nhieu-benh-vo-cung-nguy-hiem-1503781.tpo