Ung thư não bất ngờ lui bước nhờ thuốc… sốt rét

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 08:30 AM (GMT+7)

Nhiều bệnh nhân mắc dạng ung thư não thuộc hàng "sát thủ" nhất có thể được kéo dài sự sống, khi một loại thuốc sốt rét bất ngờ phát huy tính năng ức chế sự đề kháng xạ trị.

Nghiên cứu mới từ Trung tâm Ung thư Massey và Viện Y học Phân tử (cùng thuộc Đại học Virginia Commonwealth, Mỹ) đã phát hiện ra công thức vàng cho bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm: xạ trị, thuốc ung thư temozolomide và thuốc sốt rét lumefantrine.

Lumefantrine có thể làm chậm sự phát triển của khối u, nhưng quan trọng hơn, nó chống lại các tế bào ung thư kháng trị. Trong bệnh u nguyên bào thần kinh đệm, kháng hóa trị là một vấn đề nan giải với các bác sĩ, đây lại là một bệnh ung thư phức tạp và "sát thủ", với thời gian sống sót sau khi được chẩn đoán cực kỳ ngắn.

Tiến sĩ Fisher tại phòng thí nghiệm - ảnh: VCU MASSEY CANCER CENTER

Thuốc sốt rét này khi đi vào cơ thể bệnh nhân ung thư đã liên kết với Fli-1, một yếu tố di truyền gây ra sự đề kháng với xạ trị. Đây là cuộc "hôn phối tử thần" vì sau khi liên kết, thuốc sốt rét đã bất hoạt Fli-1, từ đó ngăn chặn sự biểu hiện của các gene điều chỉnh sự tăng trưởng, khả năng sống sót và khả năng tạo khối u của nguyên bào thần kinh đệm.

Ức chế Fli-1 còn gián tiếp ức chế một số quá trình sinh học khác khiến các tế bào ung thư sở hữu khá năng chống lại xạ trị và cả hóa trị.

Theo tiến sĩ Paul B. Fisher, trưởng nhóm nghiên cứu, phát hiện này còn đặc biệt giá trị ở chỗ thuốc sốt rét này đã được Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt từ lâu, tức chúng ta sẽ không phải tốn công sức, thời gian và tiền bạc để nghiên cứu ra một loại thuốc hoàn toàn mới giải quyết việc đề kháng xạ trị, hóa trị.

Bài công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science còn tiết lộ tác dụng khả quan này còn có thể đạt được trên một số dạng ung thư khác. Hiện nghiên cứu đã thành công trên khối u của con người được cấy lên động vật. Các nhà khoa học sẽ sớm tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

