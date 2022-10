Triệu chứng của bệnh ghẻ sinh dục bạn nhất định phải biết

BS Nguyễn Hoài Bắc, Khoa Nam học và Y học giới tính, BV Đại học Y cho biết, các bác sĩ của khoa vừa khám và điều trị cho 4 ca ghẻ sinh dục. Cả 4 ca này đều đang là sinh viên, khi kiểm tra bộ phận sinh dục, thì ghẻ dăng kín vùng sinh dục.

Các triệu chứng của bệnh ghẻ sinh dục

Bệnh ghẻ gây ngứa dữ dội ở vùng sinh dục của bạn cùng với các nốt mụn nhỏ li ti, nổi lên như mụn ở xung quanh dương vật và bìu của bạn. Phát ban ghẻ bắt đầu xuất hiện từ 4 đến 6 tuần sau khi bị những con ve nhỏ này nhiễm vào.

(Ảnh minh họa).

Ngứa dữ dội là một trong những triệu chứng chính của bệnh ghẻ. Đặc điểm đặc trưng của bệnh ghẻ là ngứa thường xảy ra về ban đêm. Nó xảy ra do cái ghẻ sinh sản trên bề mặt da, sau đó vùi mình vào da và đẻ trứng. Điều này cũng gây ra phát ban trông giống như mụn nhỏ. Phát ban là kết quả của phản ứng dị ứng của cơ thể bạn với cái ghẻ trên da của bạn. Cảm giác ngứa dữ dội có thể khiến bạn gãi quá mức. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng da thứ phát do gãi quá nhiều.

Ngoài ra, ghẻ còn có thể xuất hiện ở kẽ ngón tay, chân hoặc bất kì vị trí nào trên cơ thể với các tổn thương và đặc điểm ngứa tương tự ở vùng sinh dục.

Bệnh ghẻ lây lan như thế nào?

Bệnh ghẻ có thể lây lan nhanh chóng và rất dễ lây lan. Nó chủ yếu lây lan qua tiếp xúc da với da. Quan hệ tình dục và có nhiều bạn tình có thể dẫn đến việc một trong các đối tác lây bệnh. Bạn cũng có thể bị ghẻ khi tiếp xúc với quần áo và giường bị nhiễm bệnh, nhưng trường hợp này ít phổ biến hơn. Ghẻ không truyền từ động vật sang người — chỉ khi tiếp xúc giữa người với người.

Các yếu tố nguy cơ lây ghẻ?

- Quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc thân mật với người mắc bệnh

- Có nhiều bạn tình cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh

- Vệ sinh kém có thể làm trầm trọng thêm tình trạng phát ban do làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn do gãi.

Làm thế nào để chẩn đoán bệnh ghẻ?

Bác sĩ sẽ khám sức khỏe để xác định xem phát ban có phải là ghẻ hay không. Bác sĩ có thể lấy một mẫu da nhỏ bằng cách cạo bề mặt dương vật của bạn. Sau đó, bác sĩ sẽ gửi mẫu để xem xét dưới kính hiển vi để xác nhận xem có mạt và trứng hay không. Các tình trạng khác có thể bị nhầm lẫn với bệnh ghẻ bao gồm:

• Viêm da tiếp xúc

• Bệnh chàm

• Viêm nang lông

• Bọ chét cắn

• Bệnh giang mai

• Chancroid

Nếu bạn tình của bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh ghẻ ở bộ phận sinh dục, để tránh tái nhiễm, bạn nên đi khám và điều trị nếu cần thiết.

Nếu bạn bị ghẻ, hãy làm theo những lời khuyên sau để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn:

• Giặt quần áo, khăn tắm và bộ đồ giường bằng nước nóng ít nhất là 50 ° C

• Làm khô tất cả các đồ đã giặt trên lửa lớn trong ít nhất 10 phút.

• Hút bụi những đồ mà bạn không thể giặt, bao gồm cả thảm và nệm của bạn.

• Sau khi hút bụi, vứt bỏ túi chân không và làm sạch máy hút bằng thuốc tẩy và nước nóng.

Những con bọ ghẻ cực nhỏ gây phát ban ghẻ có thể sống đến 72 giờ trước khi chúng rơi khỏi cơ thể bạn.

