Trẻ em ít có nguy cơ nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, vì sao vẫn cần tiêm vắc-xin?

Thứ Tư, ngày 26/01/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhu cầu thông tin về vắc-xin COVID-19 cho trẻ em đang được rất nhiều bậc cha mẹ tìm kiếm. Vậy vắc-xin COVID-19 có an toàn và hiệu quả với trẻ?

1. Vắc-xin COVID-19 có an toàn cho trẻ?

Hồ sơ các loại vắc-xin COVID-19 đều cho thấy an toàn, bao gồm cả dữ liệu dành cho trẻ em. Gần đây nhất, vắc-xin Pfizer đã được phép sử dụng cho trẻ em từ 5-11 tuổi dựa trên kết quả từ một thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em cho thấy không có lo ngại về an toàn.

Nghiên cứu trước đây về vắc-xin Pfizer ở trẻ em từ 12-15 tuổi cho thấy các tác dụng phụ tương tự như các tác dụng phụ được báo cáo ở người lớn, bao gồm đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi và đau đầu. Những tác dụng phụ này thường ít nghiêm trọng hơn ở trẻ em so với người lớn. Trẻ có thể cảm thấy các triệu chứng giống như cúm trong vài ngày, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Nếu trẻ thấy khó chịu, cha mẹ có thể điều trị các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin bằng thuốc không kê đơn như paracetamol. Lưu ý, không nên cho trẻ uống thuốc trước khi tiêm vì không rõ thuốc có thể ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch như thế nào.

2. Vắc-xin COVID-19 có hiệu quả ở trẻ em?

Trong hai thử nghiệm lâm sàng mà Pfizer đã thực hiện ở trẻ em, cả hai đều cho thấy vắc-xin mang lại hiệu quả. Trong nghiên cứu ở trẻ em từ 5-11 tuổi, liều lượng bằng 1/3 lượng được tiêm cho người lớn và thanh thiếu niên cho thấy hiệu quả ngăn ngừa nhiễm trùng với các triệu chứng là 90,7%, có nghĩa là hầu hết trẻ em trong thử nghiệm lâm sàng không bị bệnh. Trong nghiên cứu trước đó về trẻ em từ 12-15 tuổi, không có trường hợp nhiễm trùng nào trong số những trẻ được tiêm vắc-xin.

3. Nếu trẻ em ít có nguy cơ nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, tại sao vẫn cần tiêm vắc-xin?

Lý do đầu tiên là để tránh bệnh nặng tiềm ẩn và các triệu chứng lâu dài do nhiễm COVID-19. Mặc dù trẻ em thường ít gặp trường hợp COVID-19 nghiêm trọng hơn so với người lớn, nhưng vẫn có những trường hợp COVID-19 nghiêm trọng ở trẻ em, bao gồm cả nhập viện và tử vong. Ngoài ra, có những biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, như hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (MIS-C). Đây là tình trạng trong đó các hệ thống cơ quan khác nhau như tim và phổi bị viêm, thường gặp nhất ở trẻ em dưới 10 tuổi.

Lý do thứ hai là để bảo vệ cả gia đình và cộng đồng, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương. Càng nhiều người được tiêm chủng, càng tạo ra miễn dịch cộng đồng. Trẻ em và thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ lớn trong dân số, vì vậy chúng là một phần quan trọng trong việc đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

4. Khi nào trẻ dưới 5 tuổi đủ điều kiện được tiêm vắc-xin COVID-19?

Nhiều nhà sản xuất đang nghiên cứu vắc-xin cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, nhưng vẫn chưa có thời hạn để các cơ quan y tế có thẩm quyền xem xét cho phép tiêm vắc-xin cho trẻ nhỏ hơn.

Vắc-xin luôn được thử nghiệm đầu tiên ở người lớn để đảm bảo an toàn trước khi chuyển xuống độ tuổi thanh thiếu niên sau đó là trẻ nhỏ hơn. Quy trình này giúp các nhà nghiên cứu đảm bảo tính an toàn của vắc-xin và xác định liều lượng phù hợp cho trẻ em.

5. Liều lượng vắc-xin COVID-19 cho trẻ

Liều lượng vắc-xin được phép sử dụng ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nhỏ hơn liều lượng dành cho người lớn và thanh thiếu niên. Điều này không phải do kích thước của trẻ nhỏ hơn như nhiều người lầm tưởng, mà thay nó liên quan đến hệ thống miễn dịch phản ứng mạnh ở bệnh nhân nhỏ tuổi. Liều thấp hơn đã được thử nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo trẻ em tạo ra đủ kháng thể để bảo vệ chúng và giảm thiểu bất kỳ tác dụng phụ nào từ vắc-xin.

