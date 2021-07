TPHCM quyết khống chế dịch COVID-19 trong tháng 8

Bộ Y tế cho biết trong ngày 2/7, Việt Nam ghi nhận thêm 545 ca mắc mới COVID-19 với 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 527 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (419), Phú Yên (40), Bình Dương (13), Quảng Ngãi (10), Long An (7), An Giang (6), Đồng Nai (5), Nghệ An (3), Đồng Tháp (3), Hưng Yên (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Tây Ninh (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hoà (1), Bình Phước (1), Trà Vinh (1), Hải Phòng (1), Lâm Đồng (1); trong đó 428 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả, có thêm 148 bệnh nhân khỏi bệnh. Chiều 2/7, Tiểu ban điều trị thông báo 3 ca tử vong liên quan đến COVID-19 đều là bệnh nhân nam, cao tuổi ở TPHCM và Bắc Ninh. Như vậy hiện Việt Nam có 84 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Hà Minh