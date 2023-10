TP.HCM phát hiện thêm một ca mắc đậu mùa khỉ

Đã có 90.630 ca đậu mùa khỉ trên toàn thế giới Theo tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, tính đến ngày 27-9-2023, trên toàn thế giới đã có 90.630 ca đậu mùa khỉ được xác định. Được biết, sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo tình hình số ca mắc đậu mùa khỉ vào ngày 14-8-2023, đến ngày 11-9-2023, WHO đã nhận được báo cáo về 1.131 trường hợp mới được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ và 5 trường hợp tử vong mới. Cũng theo báo cáo của WHO, ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ số ca bệnh đậu mùa khỉ mới ở Thái Lan và Trung Quốc, hầu hết bệnh nhân là nam giới trẻ, đa số có quan hệ tình dục đồng giới.