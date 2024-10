Tiết lộ loại trái cây và thức uống chống gan nhiễm mỡ tốt nhất

Viết trên tạp chí khoa học The American Journal of Clinical Nutrition, nhóm tác giả từ Đại học Queen's Belfast (Anh) cảnh báo rằng trong vài thập kỷ qua, tỉ lệ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) trên dân số toàn cầu đã tăng tới 50%.

Gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành xơ gan, sẹo gan, suy gan, ung thư gan... nếu không có biện pháp kiểm soát.

Vì vậy, các tác giả đã tìm hiểu mối liên hệ giữa mức tiêu thụ thực phẩm giàu nhóm hợp chất hoạt tính sinh học gọi là flavonoid, cũng như chỉ ra cụ thể những thứ nào hiệu quả nhất.

Chế độ ăn giàu flavonoid có tác động tích cực trong việc ngăn ngừa gan nhiễm mỡ - Minh họa AI: ANH THƯ

Theo các tác giả, lối sống ảnh hưởng đến nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ, trong đó chế độ ăn uống là một phần quan trọng.

Chế độ ăn thực vật giàu rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt rất có lợi cho sức khỏe tim mạch và trao đổi chất và từ lâu các nghiên cứu dạng quan sát cho thấy điều này có thể giảm nguy cơ bị gan nhiễm mỡ hoặc hỗ trợ kiểm soát vấn đề này ở người đã lỡ bị.

Flavonoid nổi lên như một yếu tố tiềm năng liên quan đến tác động tích cực này.

Trong nghiên cứu mới, họ đã phân tích dữ liệu của hơn 121.000 người từ 40-69 tuổi từ ngân hàng dữ liệu sinh học Biobank của Anh.

Kết quả cho thấy trong thời gian theo dõi trung bình 10 năm, những người có chế độ ăn giàu flavonoid nhất có nguy cơ gan nhiễm mỡ thấp hơn 19% so với những người tiêu thụ ít nhất.

Thực phẩm giàu flavonoid có thể kể đến bao gồm các loại trái cây, nhất là táo, nho, quả ca cao, các loại quả mọng, trái cây có múi...; các loại rau củ đặc biệt là rau màu xanh lá đậm; đậu và hạt; trà...

Tuy nhiên việc phân tích cho thấy 2 thứ đem lại hiệu quả chính là trà và táo, giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ lần lượt 14% và 22%.

Không có mối liên hệ đáng kể nào được tìm thấy giữa các loại thực phẩm giàu flavonoid khác như quả mọng hoặc rượu vang đỏ và nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Các loại thực phẩm khác như chocolate đen và ớt ngọt cũng có liên quan đến việc giảm lượng mỡ và tình trạng viêm ở gan, trong khi nho và hành tây dường như lại làm tăng nhẹ lượng mỡ trong gan.

Vì vậy, các nhà khoa học khuyên bạn nên ưu tiên táo và trà nếu đang cố gắng đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ. Tất nhiên sẽ cần kết hợp các yếu tố lối sống khác như tăng cường vận động, hạn chế các thực phẩm giàu đường và chất béo.

