Thực hư việc uống cà phê với chanh tốt cho sức khỏe

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 08:15 AM (GMT+7)

Cà phê và chanh là hai thành phần phổ biến có tác dụng tốt cho sức khỏe. Trong khi một số người tin rằng pha trộn cả hai mang lại lợi ích ấn tượng, tuy nhiên khoa học có thể không đồng ý.

Cả cà phê và chanh đều có nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh, chủ yếu liên quan đến hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Lợi ích của cà phê

Hạt cà phê rang chứa hơn 1.000 hợp chất hoạt tính sinh học, nhưng caffeine và axit chlorogen (CGA) nổi bật là hợp chất hoạt động chính có khả năng chống oxy hóa. Cả hai đã được chứng minh là kích hoạt các con đường bảo vệ chống lại sự phát triển ung thư.

Ngoài ra, cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và gan, trầm cảm, cũng như bệnh Alzheimer và Parkinson.

Cà phê và chanh là hai thành phần phổ biến có tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Hàm lượng caffeine trong cà phê cũng chịu trách nhiệm cho tác dụng tăng cường năng lượng, ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất tập luyện sức bền và khả năng tăng số lượng calo đốt cháy, dẫn đến giảm cân, theo Healthline.

Lợi ích của nước chanh

Chanh là một nguồn vitamin C và flavonoid tuyệt vời, cả hai đều hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, cả hai hợp chất đều giúp hỗ trợ bảo vệ chống lại bệnh tim, vitamin C còn giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch và chống lại nhiễm trùng.

Có thể thấy cà phê và chanh chứa các hợp chất có lợi với đặc tính chống ung thư. Chúng cũng có thể bảo vệ chống lại các tình trạng mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim và tiểu đường. Tuy nhiên, pha trộn cả hai không nhất thiết phải chuyển thành một thức uống mạnh hơn, theo Healthline.

Những tuyên bố về lợi ích của việc uống cà phê kết hợp với chanh.

Giúp làm tan mỡ

Trên thực tế, cả chanh và cà phê đều không thể làm tan mỡ, cách duy nhất để loại bỏ chất béo không mong muốn là bằng cách tiêu thụ ít calo hơn hoặc đốt cháy nhiều chất béo hơn. Như vậy, tuyên bố này là sai.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy cà phê có thể giúp giảm cân, đó là lý do tại sao một số người có thể giảm cân nhẹ khi tiêu thụ đồ uống này.

Nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng caffeine có thể kích thích mô mỡ màu nâu (BAT), một loại mô mỡ chuyển hóa hoạt động giảm theo tuổi tác và có thể chuyển hóa carbs và chất béo.

Một nghiên cứu trên ống nghiệm và trên người đã xác định rằng caffeine từ một tách cà phê (240 ml) tiêu chuẩn có thể tăng cường hoạt động BAT, gây ra sự gia tăng tỉ lệ trao đổi chất dẫn đến giảm cân.

Điều này cho thấy hiệu quả giảm cân tiềm năng có thể là do caffeine trong cà phê, không phải là hỗn hợp cà phê với chanh.

Giúp giảm đau đầu

Nhức đầu và đau nửa đầu đã được xếp hạng trên toàn thế giới là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng khuyết tật ở những người dưới 50 tuổi. Do đó, việc tìm ra nhiều biện pháp điều trị tại nhà là điều phổ biến. Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu trái chiều về việc sử dụng cà phê cho mục đích này.

Vẫn còn nhiều nghiên cứu trái chiều có nhiều về việc sử dụng cà phê có thể giảm cơn đau đầu. Ảnh: Internet

Một giả thuyết cho rằng caffeine trong cà phê có tác dụng co mạch, có nghĩa là nó thắt chặt các mạch máu làm giảm lưu lượng máu về phía đầu và làm giảm cơn đau. Nghiên cứu cũng cho thấy caffeine có thể khuếch đại tác dụng của thuốc dùng cho đau đầu và đau nửa đầu.

Tuy nhiên, một giả thuyết khác tin rằng caffeine có thể hoạt động như một tác nhân gây đau đầu cho một số người, cùng với các loại đồ uống và thực phẩm khác, như sô cô la, rượu và trái cây họ cam quýt như chanh.

Do đó, uống cà phê với chanh có thể làm giảm hoặc đau đầu. Và nếu nó giúp giảm đau, nó sẽ lại là do caffeine trong cà phê, chứ không phải cà phê và chanh tự uống, theo Healthline.

Lợi ích chăm sóc da

Nghiên cứu cho thấy cả hàm lượng chất chống oxy hóa của cà phê và chanh có thể mang lại lợi ích cho da.

Một mặt, hàm lượng CGA của cà phê được cho là cải thiện lưu lượng máu và hydrat hóa trong da. Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ nó có thể làm mỏng da, cải thiện độ mịn màng và chăm sóc hàng rào bảo vệ da.

Mặt khác, hàm lượng vitamin C của chanh có thể kích thích sản xuất collagen, một loại protein cung cấp cho làn da sức mạnh, độ đàn hồi và giảm tổn thương da do các gốc tự do có nguồn gốc từ ánh nắng mặt trời.

Tuy nhiên, chúng vẫn có thể tận dụng những lợi ích này bằng cách tiêu thụ cà phê và chanh riêng biệt, vì không có bằng chứng nào cho thấy hiệu quả chỉ được phát huy khi cả hai được trộn lẫn, theo Healthline.

