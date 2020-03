Nồi lá xông và tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe thời điểm này

Cảm cúm, cảm lạnh, nhiễm hàn khí… Đông y gọi là chứng thương phong, do chính khí suy yếu, tà khí thừa cơ xâm nhập gây bệnh. Hoặc do khả năng lọc sạch không khí của hệ hô hấp kém, sức đề kháng giảm nên vi khuẩn, vi rút thừa cơ thâm nhập cơ thể; Người có tiền sử viêm mũi, họng, thanh quản, amidan... gặp không khí ô nhiễm, thời tiết thay đổi mà cơ thể không thích nghi kịp cũng sinh bệnh… có thể dùng lá xông với các thảo dược dễ kiếm như sau: Nguyên liệu: Lá tre, lá sả, lá bưởi, ngải cứu, hương nhu, bạc hà, tía tô mỗi thứ 10 - 20g, hoặc một nắm to. Cách nấu lá xông: Tất cả các loại lá trên (trừ bạc hà) rửa sạch cho vào nồi nước xâm xấp. Đặt lên bếp đun nhỏ lửa cho sôi khoảng 10 phút. Khi nào chuẩn bị xông thì cho bạc hà vào đun tiếp 1-2 phút. Múc lại 1 ca nước để lại để lúc xông xong thì uống. Chọn nơi kín gió, cởi quần áo dài rồi trùm chăn kín đầu, từ từ mở hé nồi nước lá xông để cơ thể thích nghi dần với độ nóng (không mở hết cả vung nồi lá xông ngày vì hơi nóng tỏa mạnh sẽ thấy ngộp). Vừa xông vừa hé vung dần xa, có thể hé chăn chút cho dễ thở. Xông trong 5 - 10 phút là được. Lấy nước xông còn ấm đó tắm nhanh rồi lau khô, mặc quần áo. Uống ca nước lá xông đã để lại lúc trước, đắp chăn nằm nghỉ. Công dụng của từng loại lá: Lá tre: Giải nhiệt, thanh tâm, tiêu đờm, khiến mồ hôi ra, sát khuẩn, cảm sốt. Sả: Làm cho ấm bụng tiêu hóa, sát khuẩn, khử uế, tiêu đờm, cảm sốt, đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi, nôn mửa, ho, viêm phổi, giải độc rượu. Lá bưởi: Giải cảm, tiêu thực. Uống trị sốt ho, nhức đầu. Ngải cứu: Cầm máu, điều hòa khí huyết. Hương nhu: Cảm nắng, sốt nóng, nhức đầu, làm cho ra mồ hôi. Tía tô: Khu phong trừ hàn, trị cảm mạo. Bạc hà: Sát khuẩn ngoài da và tai mũi họng, chống viêm. Nước xông bạc hà trị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, đau họng. Có thể gia giảm như sau: - Nếu đau nhức mình mẩy, gân cốt: Thêm lá duối, hoặc ngũ gia bì vào nồi lá xông. - Nếu cơ thể không ra được mồ hôi: Thêm thân rễ cây cúc tần. - Nếu đau họng nhiều: Thêm lá xoài. - Nếu ho nhiều kèm có đờm: Thêm lá đại bi... Lưu ý: - Trước khi xông múc ca nước xông để riêng. Xông xong thì uống để đề phòng cảm lạnh sau khi bỏ chăn ra và tắm (nhằm nâng cao hiệu quả điều trị). - Chỗ xông cần rộng bằng cái chiếu, tuyệt đối kín gió để tránh cảm lạnh. - Không nên xông quá 10 phút vì sẽ gây mất tân dịch (mất nước) và dẫn tới ngộ hãn. - Không dùng cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người không điều khiển được hành vi bằng cách này vì dược liệu có nhiều tinh dầu (nhất là sả, bạc hà), sức nóng của nhiệt lớn. - Không xông khi cơ thể đang sốt cao, hoặc đang hôn mê. - Quá trình xông cẩn thận và đề phòng bỏng.