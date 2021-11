Thời điểm trong ngày được khuyến cáo càng tránh xa điện thoại càng đỡ hại sức khỏe

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Khoảng thời gian từ 11 giờ đêm trở đi là thời điểm được khuyến cáo nên hạn chế dùng điện thoại, tránh xa được càng đỡ hại sức khỏe.

Sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ là thói quen của rất nhiều người. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, sử dụng điện thoại sau 11h đêm là hành động có sức tàn phá cực kỳ lớn đến sức khỏe, đặc biệt phải kể đến là suy giảm trí nhớ, thị lực và nguyên nhân lớn gây nên bệnh trầm cảm.

Theo các chuyên gia sức khỏe trên tờ Boldsky, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại di động sẽ trở nên cực kỳ sắc nét vào ban đêm. Việc tắt hết điện sáng, xem điện thoại trong bóng tối là cực kỳ tai hại. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn tác động tới việc sản xuất hormone melatonin - chịu trách nhiệm cho giấc ngủ. Nếu bạn thường xuyên sử dụng điện thoại vào đêm khuya, cơ thể sẽ có những thay đổi tiêu cực đến sức khỏe.

Ảnh minh họa

Đối với thời gian sử dụng điện thoại, các chuyên gia khuyến cáo không dùng trong những thời điểm sau:

Không dùng điện thoại ngay sau khi ngủ dậy

Lướt điện thoại vào buổi sáng ngay sau khi bật dậy, chưa kịp rời khỏi giường đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người. Các chuyên gia cho biết, kiểm tra email, các phương tiện truyền thông xã hội không phải là khởi đầu tốt cho ngày mới.

Cần chủ động tạo thói quen hiệu quả hơn trong 10 phút đầu mỗi ngày để giúp kéo theo chuỗi chuyển động tích cực. Thay vì tập trung vào việc phải làm hôm nay, hãy suy nghĩ về những điều đã đạt được ngày hôm trước. Kết nối với những người thân yêu trong gia đình. Tập trung vào những hoạt động yêu thích, phù hợp với nhu cầu bản thân như tập thể dục, pha một tách cà phê để nhâm nhi...

Không dùng khi đang sạc pin

Trên thực tế đã ghi nhận không ít những trường hợp không may gặp hạn vì điện thoại. Mối nguy hiểm này một phần là do các thiết bị sạc không rõ nguồn gốc, gãy đứt. Tuy nhiên bên cạnh đó, việc vừa dùng, vừa sạc cũng khiến điện thoại nóng nhanh hơn, không tốt cho các vi mạch và đây cũng là lý do chính dẫn đến việc điện thoại dễ bị cháy nổ.

Không dùng khi đang ăn

Trên bàn phím điện thoại có rất nhiều vi khuẩn, bởi vậy trong lúc đang ăn, nếu tay bạn vẫn "sờ mó" vào chiếc điện thoại di động sẽ tạo điều kiện cho những loại vi khuẩn này chui vào cơ thể qua đường thực quản, từ đó tiếp tục sản sinh ra nhiều vi khuẩn, khiến sức khỏe của bạn yếu đi. Cách sử dụng điện thoại an toàn đó là thường xuyên lau chùi điện thoại 1 tuần/lần bằng cồn pha loãng và trước khi ăn cơm, cần cất điện thoại, sau đó rửa tay sạch sẽ.

Không dùng trong nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh là nơi chưa hàng triệu vi khuẩn Ecoli ẩn náu. Khi bạn bước vào nhà vệ sinh, vi khuẩn dễ dàng bám vào tay và các vật dụng trên cơ thể, tích tụ ngày qua ngày và dễ dàng xâm nhập vào cơ thể khiến bạn mắc bệnh mà hoàn toàn không rõ lý do.

Ngoài ra, việc ngồi lâu một tư thế trong nhà vệ sinh khiến máu bị dồn ứ, không thể lưu thông, dễ gây hiện tượng choáng, xây xẩm mặt mày, chóng mặt. Tình trạng này diễn ra liên tục sẽ dẫn đến thiếu máu lên não thường xuyên, gây suy giảm trí tuệ, sụt giảm trí nhớ, khiến não thoái hóa nhanh hơn.

Không nghe điện thoại dưới trời mưa

Khi đi dưới trời mưa mà nghe điện thoại nước mưa có thể làm hỏng điện thoại hoặc nước mưa ngấm vào mạch có thể gây chập, cháy nổ, đặc biệt khi trời mưa có kèm theo sấm sét dùng điện thoại sẽ tăng nguy cơ bị sét đánh lên nhiều lần.

Giải pháp tránh bức xạ từ điện thoại di động ảnh hưởng tới sức khỏe

- Nên sử dụng loa hoặc tai nghe: Không nên để điện thoại trực tiếp gần tai mà hãy đeo tai nghe, dùng loa ngoài để bảo vệ, tránh bị bức xạ xâm nhập cơ thể.

- Giữ điện thoại ở xa cơ thể của bạn: Khi sạc điện thoại thì nên để nó cách xa mình tránh cho cơ thể bị ảnh hưởng và tổn thương từ những bức xạ nó đang phát ra, giảm lượng phóng xạ đáng kể hấp thụ vào não.

- Không để điện thoại dưới gối hoặc cất trong túi quần: Điện thoại vẫn phát ra bức xạ ngay cả khi chúng ta không dùng. Nó vẫn sẽ ra tín hiệu liên tục để kết nối với các tháp điện thoại di động gần đó. Tốt hơn hết, hãy đặt chế độ máy bay khi đi ngủ để tắt toàn bộ đường truyền, ngăn chặn toàn bộ bức xạ.

