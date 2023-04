Thận yếu có làm suy giảm khả năng tình dục của quý ông?

1. Bệnh thận có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục

Thận là cơ quan quan trọng của con người. Thận khỏe mạnh giúp quá trình lọc máu diễn ra tự nhiên, đào thải độc tố và chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Thận yếu là khi chức năng của thận bị suy giảm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh lý tại thận, suy thận mạn như: viêm cầu thận, hội chứng thận hư, đái tháo đường, tăng huyết áp… Người bệnh bị nhiễm độc trong thời gian dài hoặc sử dụng một số thuốc cũng có thể làm tổn thương thận dẫn đến suy thận mạn.

Tiến triển của bệnh thận mạn tính rất dễ dẫn đến suy thận. Suy thận mạn là hậu quả cuối cùng của các bệnh lý thận - tiết niệu mạn tính, làm chức năng thận suy giảm dần dần và không có khả năng hồi phục.

Bệnh không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà sự suy giảm chức năng hay những triệu chứng của bệnh thận còn có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục ở nam giới.

Những tác động tiêu cực của suy thận cũng dễ khiến cho nam giới cảm thấy tự ti, mặc cảm dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí né tránh quan hệ tình dục.

Suy thận gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện E, chức năng của thận là sản xuất một số loại hormone, khi mắc các bệnh lý về thận, các loại hormon sẽ bị thay đổi và mất cân bằng dẫn đến suy giảm ham muốn tình dục.

Thận yếu có thể do mắc bệnh thận mạn, suy thận mạn. Các triệu chứng khó chịu của bệnh như mệt mỏi, đi tiểu nhiều, những biến đổi về da, mùi cơ thể... có thể làm suy giảm ham muốn tình dục.

Bệnh thận còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lưu thông máu đến dương vật. Đối với những người có vấn đề về thận, lượng máu đến dương vật thường không đủ để đạt được sự cương cứng dẫn đến rối loạn xuất tinh, rối loạn cương dương…

2. Những lý do gây khó khăn cho hoạt động tình dục ở nam giới bị suy thận

Suy giảm tình dục hay rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh có nhiều nguyên nhân. Nghiên cứu cho thấy, ở hầu hết nam giới bị suy thận, các vấn đề trong quan hệ tình dục thường do những nguyên nhân sau:

Sự cung cấp máu kém: Sinh lý của hiện tượng cương dương là quá trình bơm máu và giữ máu ở dương vật. Khi máu từ tuần hoàn được bơm vào động mạch thể hang rồi dồn về xoang hang làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch hang làm cho máu ứ lại và không thoát ra được gây nên hiện tượng cương.

Nhiều bệnh nhân thận bị hẹp các mạch máu khắp cơ thể, bao gồm cả những mạch cung cấp máu cho dương vật. Điều này làm giảm lượng máu cung cấp cho dương vật và gây khó khăn cho việc cương cứng.

Rối loạn nội tiết tố: Một số hormone được thiết kế đặc biệt để kiểm soát ham muốn tình dục. Mức độ của các hormone giới tính này có thể bị rối loạn ở những người bị suy thận như tinh hoàn có thể sản xuất ít hormone sinh dục nam testosterone.

Tổn thương thần kinh: Các dây thần kinh cung cấp dương vật cũng liên quan đến việc cương cứng. Khi bị suy thận, tổn thương thần kinh có thể ngăn cản các dây thần kinh hoạt động bình thường.

Mệt mỏi: Mệt mỏi có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Mệt mỏi ở bệnh nhân thận có thể do thiếu máu hoặc do các bệnh đi kèm khác. Ngoài ra, sự căng thẳng do phải điều trị cũng khiến nhiều nam giới suy thận cảm thấy không muốn quan hệ tình dục.

Mệt mỏi do suy thận có thể làm suy giảm ham muốn tình dục ở nam giới.

Suy thận mạn không thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị tốt có thể giúp làm chậm tiến triển của bệnh và ngăn ngừa nguy cơ biến chứng, sức khỏe và quan hệ tình dục cũng sẽ được cải thiện. Do đó, các bác sĩ khuyên người bệnh khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh thận như: mệt mỏi, đi tiểu thường xuyên, cảm giác khó thở, khó ngủ, đau lưng, da khô ngứa… cần đi khám và điều trị càng sớm càng tốt để giảm thiểu những ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng tình dục.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/than-yeu-co-lam-suy-giam-kha-nang-tinh-duc-cua-quy-ong-169230425174339...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/than-yeu-co-lam-suy-giam-kha-nang-tinh-duc-cua-quy-ong-169230425174339992.htm