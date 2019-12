Tắm nước nóng khi trời lạnh sẽ 'diệt' tinh trùng, gây vô sinh?

Khi tắm, nước thường ở nhiệt độ ấm, tầm 38-39 độ C, thời gian tắm chỉ vài phút, do đó tác động của nước nóng tới tinh hoàn không đáng kể. Tinh trùng chỉ 'nguy hiểm' khi bạn đi xông hơi, ngâm lâu trong bồn nước nóng, hoặc làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), tinh hoàn nam giới là bộ phận nằm ngoài cơ thể, nhiệt độ của tinh hoàn phải thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 1-1,5 độ C. "Lí do vì tinh trùng sống tốt hơn ở nhiệt độ thấp hơn cơ thể. Do đó những đối tượng làm việc trong lò luyện kim, lái tàu, nấu bếp...- những nơi có điều kiện nhiệt độ cao trong một thời gian dài, nếu không được bảo vệ đúng cách thì sẽ có nguy cơ teo tinh hoàn, không sản xuất được tinh trùng, nguy cơ vô sinh là rất lớn. Do đó yếu tố nhiệt độ là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng vô sinh của bệnh nhân", bác sĩ Dũng phân tích.

Từ yếu tố đó, nhiều người đặt vấn đề về việc hạn chế tắm nước nóng do nguy cơ vô sinh vì nhiệt độ cao. Nhưng bác sĩ Dũng cho rằng thật sự điều này không có căn cứ.

"Khi tắm, người ta luôn khuyến cáo chỉ để nước ở nhiệt độ ấm, tầm 38-39 độ C, khoảng thời gian tắm chỉ vài phút, do đó tác động của nước nóng tới tinh hoàn không đáng kể. Nó chỉ thật sự là vấn đề khi bạn sử dụng hệ thống xông hơi, ngâm trong bồn nước nóng thời gian lâu và kéo dài liên tục hoặc làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao chứ không phải do tắm nước nóng", chuyên gia phân tich.

Những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở nam giới

Theo các chuyên gia, khi hai vợ chồng chung sống với nhau ít nhất một năm, không dùng bất kì biện pháp tránh thai nào nhưng người vợ vẫn chưa thể mang thai, thì rất có thể một trong hai người hoặc cả hai người đã bị vô sinh. Vô sinh tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại gây ra rất nhiều hệ lụy. Không ít cặp đôi đã tan vỡ hạnh phúc khi không sinh được con và bị áp lực nặng nề từ phía gia đình, người thân, bản thân họ đôi khi cũng cảm thấy đau khổ, thất vọng vì không đạt được ước nguyện.

Do mắc một số bệnh:

Vô sinh ở nam giới có thể bắt nguồn từ một số bệnh nam khoa như: viêm tinh hoàn, xoắn tin hoàn, ung thư tinh hoàn, giãn mạch thừng tinh…

Do yếu tố di truyền:

Theo các chuyên gia, những rối loạn về nhiễm sắc thể, những bất thường về số lượng và cấu trúc nhiễm sắc thể… là một trong những nguyên nhân gây rối loạn nội tiết, dẫn đến vô sinh ở cả nam và nữ. Trong đó, vô sinh do yếu tố di truyền ở nam chiếm tỷ lệ cao hơn ở nữ giới.

Lối sống không lành mạnh:

Do lối sống không lành mạnh, môi trường sống bị ô nhiễm, ảnh hưởng của hóa chất, ăn uống không đủ chất, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, dùng nhiều chất có chứa cafein … cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, gây vô sinh ở nam giới.

Mặc quần áo quá chật hoặc không thoải mái:

Bác sĩ Dũng cho biết khi tham gia những lớp học giới tính ở trẻ em, ông phát hiện ra rằng nhiều trẻ khi dậy thì bắt đầu có suy nghĩ sợ lộ cơ quan sinh dục của mình ra ngoài nên mặc quần lót thật chật để kéo sát tinh hoàn lên trên bụng.

Trẻ em có thói quen hút thuốc và uống rượu khi bắt đầu dậy thì.

Dùng tràn lan thực phẩm chức năng để tăng cơ:

"Hiện nay các bạn nam rất chú trọng thể hình, thích có cơ bắp nhưng một số người lại không muốn đi tới phòng gym mà lại dùng các thực phẩm chức năng để kích thích sự phát triển của cơ. Trong một tạp chí của Mỹ đã cảnh báo thực phẩm bổ sung tăng cơ có chứa testosterone tăng cơ sẽ gây tình trạng tổn thương tinh hoàn", chuyên gia này phân tích.

Tự thủ dâm:

Về lâu dài sẽ làm tổn thương cơ quan sinh dục, gây xuất tinh sớm, khó xuất tinh, rôi loạn xuất tinh, không đạt hưng phấn khi quan hệ vợ chồng.

Ngoài ra, vô sinh nam có thể bắt nguồn từ tình trạng: ít tinh dịch, không có tinh dịch, không có tinh trùng trong tinh dịch, tình trùng yếu, tinh trùng chết,…

