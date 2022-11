Tác hại không ngờ của việc tắm mỗi ngày

Nghiên cứu cho thấy 55% dân số tắm ít nhất một lần mỗi ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định hầu hết chúng ta đang tắm quá nhiều và việc giảm số lần tắm xuống có thể tốt hơn cho sức khỏe.

Các chuyên gia khuyên không nên tắm quá thường xuyên.

Giáo sư Sally Bloomfield, đến từ Trường London School of Hygiene and Tropical Medicine ở London, Anh, cho biết việc tắm hoặc rửa mặt hàng ngày không quan trọng. Lý do mọi người vệ sinh cơ thể mỗi ngày là để được xã hội chấp nhận. Việc tắm thường xuyên chỉ nhằm mục đích loại bỏ mùi cơ thể khó chịu.

Theo chuyên gia, rửa mặt quá thường xuyên có thể làm mất đi hệ vi sinh vật tự điều chỉnh của cơ thể. Những vi sinh vật này giúp chúng ta kiểm soát lượng dầu trên da, giữ cho da khỏe mạnh.

“Với tôi, chúng ta không cần rửa mặt và tắm mỗi ngày. Có những vi khuẩn trên cơ thể chúng ta tạo ra mùi khó chịu nhưng chúng không gây hại. Lý do chúng ta tắm là muốn loại bỏ những mùi đó và cảm thấy thoải mái hơn”, cô Bloomfield chia sẻ trên Radio 5 Live Breakfast của đài BBC.

Đồng quan điểm, bác sĩ Robert H. Shmerling từ Trường Y Harvard (Mỹ) tiết lộ rửa mặt thường xuyên có thể khiến con người dễ bị nhiễm vi khuẩn có hại hơn.

Ông giải thích tắm vòi hoa sen có thể dẫn đến khô và nứt da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào da, gây nhiễm trùng và các phản ứng dị ứng.

“Hệ thống miễn dịch của chúng ta cần một lượng kích thích nhất định từ các vi sinh vật bình thường, bụi bẩn và môi trường tiếp xúc khác để tạo ra các kháng thể bảo vệ và ‘trí nhớ miễn dịch’ (khả năng hệ thống miễn dịch nhận biết nhanh chóng và cụ thể một kháng nguyên mà cơ thể đã gặp trước đây và bắt đầu phản ứng miễn dịch tương ứng). Đây là một trong những lý do các bác sĩ nhi khoa và da liễu khuyên không nên tắm cho trẻ em hàng ngày. Tắm thường xuyên có thể làm giảm khả năng của hệ thống miễn dịch”, ông Shmerling chỉ ra.

Vị bác sĩ phân tích thêm một số loại xà phòng có chứa đặc tính kháng khuẩn có thể tiêu diệt vi khuẩn tốt. Điều này làm đảo lộn sự cân bằng các vi sinh vật trên da và thúc đẩy sự xuất hiện của các vi sinh vật cứng đầu, kém thân thiện và có khả năng kháng thuốc kháng sinh cao hơn.

Tắm hằng ngày có thể tiêu diệt vi sinh vật tốt trên da.

