Sở Y tế thông tin về tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân Thủ đô từ 18 tuổi

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 08:30 AM (GMT+7)

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu ban chỉ đạo các quận, huyện có kế hoạch dự trù về số lượng vắc-xin được phân bổ, để ưu tiên cho các nhóm đối tượng theo quy định. Mục tiêu tiêm chủng là đảm bảo trên 95% đối tượng trên 18 tuổi trên địa bàn đều được tiêm chủng.

Chiều 1/3, bà Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cho biết, việc kiểm soát dịch tễ và truy vết những trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh số 2229 là người Nhật đã được tiến hành rất nhanh chóng. Kết quả có 3 ca mắc trong chùm ca bệnh này.

Chùm ca bệnh số 2229 là bệnh nhân người Nhật tử vong tại khách sạn Somerset (quận Tây Hồ). Kết quả giải trình gen với ca bệnh 2229 và F1 của ca bệnh này là BN2234 cho thấy, chủng virus này thuộc chủng 20C, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và không phải nguồn bệnh lây lan trong cộng đồng.

Những đối tượng liên quan đều đã được kiểm soát và cách ly. Do đó, đến nay, đã cắt đứt được nguồn lây và không còn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đối với chùm ca bệnh này.

Theo Sở Y tế, do lượng vắc-xin chưa đủ tiêm cho người dân Thủ đô nên đề nghị các địa phương kiên định triển khai các phương án phòng chống dịch một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Về vấn đề vắc-xin, bà Hà cho biết, ngày 26/2/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21 về việc mua vắc-xin phòng chống COVID-19, trong đó giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, quản lý và sử dụng vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên.

"Sở Y tế đã tham mưu cho UBND TP có văn bản đề nghị có thể hỗ trợ mua được cho người dân với dự kiến khoảng 15 triệu 782 liều vắc-xin, sẽ cung cấp tiêm cho các nhóm ưu tiên là lực lượng đầu chống dịch như: Nhân viên y tế, thành viên ban chỉ đạo, những người sinh sống tại vùng có dịch, người làm việc tại khu vực cách ly, tổ COVID cộng đồng, người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền…", bà Hà cho hay.

Bà Hà yêu cầu BCĐ các quận, huyện có kế hoạch dự trù về số lượng vắc-xin này để ưu tiên cho các nhóm đối tượng theo quy định, với mục tiêu tiêm chủng làm sao đảm bảo trên 95% đối tượng trên 18 tuổi trên địa bàn thành phố được tiêm chủng.

Bà Hà nhấn mạnh: "Sau khi Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch vắc-xin thì Sở Y tế sẽ có kế hoạch triển khai trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay, vắc-xin chưa đủ tiêm cho toàn bộ các đối tượng theo dự tính. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta xác định vẫn phải kiên định triển khai các phương án phòng chống dịch một cách tốt nhất, hiệu quả nhất".

Sở Y tế cũng đề nghị BCĐ quận huyện thống nhất tổ chức việc kiểm tra giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là hành nghề y dược tư nhân. Đến nay, đã đình chỉ hoạt động 2 phòng khám ngoài công lập là phòng khám trên địa bàn quận Tây Hồ và quận Nam Từ Liêm, do không đảm bảo tiêu chí phòng khám an toàn, bệnh viện an toàn.

Sở Y tế cũng triển khai các cuộc kiểm tra đột xuất về vấn đề này.

Cũng tại cuộc họp, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC đề nghị, người đi, đến, về từ Hải Dương từ 3/3 (ngày địa phương này kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16) phải tiếp tục khai báo y tế.

Những khu vực về từ các vùng Cẩm Giàng, Kinh Môn, Kim Thành và TP Hải Dương khi về Hà Nội phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong 3 ngày gần nhất thì được học tập, làm việc bình thường.

