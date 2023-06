Sau 2 ngày mệt mỏi, khó thở mới đi khám, người phụ nữ ngừng tim được sốc điện tới 12 lần

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện TWQĐ 108 vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nữ, 38 tuổi, ngừng tuần hoàn ngoại viện, bệnh nhân đã được sốc điện tới 12 lần.

Theo BS Lê Thị Thanh Mai- Khoa Cấp cứu- Bệnh viện TWQĐ 108, 2 ngày trước khi vào viện bệnh nhân thấy mệt mỏi, khó thở, buồn nôn, đến khoa Cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tim.

Bác sĩ sốc điện 12 lần cứu sống người phụ nữ.

Kíp trực ngay lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, điện tim có hình ảnh rung thất, bệnh nhân đã được sốc điện khử rung nhiều lần. Sau 12 lần sốc điện kết hợp dùng thuốc tích cực, bệnh nhân đã có tuần hoàn tự nhiên.

Theo ThS.Bs Phạm Quang Trình là bác sỹ trực tiếp cấp cứu cho bệnh nhân, bệnh nhân được chẩn đoán ngừng tim do tăng kali máu, kết hợp sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi, nhồi máu phổi trên nền bệnh nhân viêm phúc mạc do vỡ tá tràng đã phẫu thuật ngày thứ 13.

Nhận định đây là một trường hợp nữ trẻ tuổi đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Bệnh nhân đã được chẩn đoán đúng, nhanh, cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công sau đó được chuyển sang Khoa Hồi sức ngoại, được lọc máu liên tục, thở máy, chống đông, kháng sinh mạnh toàn thân và điều trị tích cực.

Sau 5 ngày bệnh nhân phục hồi hoàn toàn, không để lại bất cứ di chứng thần kinh nào.

Bác sỹ cũng cho biết rung thất dẫn tới sự mất đồng bộ liên tục của các sợi cơ tâm thất, làm mất các nhát bóp hiệu quả của tâm thất, không có giá trị bơm máu ra động mạch như co bóp thông thường. Rung thất khiến bệnh nhân ngất và tử vong ngay lập tức trong vòng vài phút. Bệnh nhân cần được cấp cứu ngừng tuần hoàn, bao gồm khử rung thất ngay lập tức.

Đây là một trường hợp may mắn đã cứu sống được tính mạng. Tuy nhiên các trường hợp bất thường, diễn ra cấp tính bệnh nhân nên được thăm khám sớm tại các cơ sở y tế để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sau-2-ngay-met-moi-kho-tho-moi-di-kham-nguoi-phu-nu-ngung-tim-duoc-s...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sau-2-ngay-met-moi-kho-tho-moi-di-kham-nguoi-phu-nu-ngung-tim-duoc-soc-dien-toi-12-lan-1479379.ngn