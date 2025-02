Rét đậm, rét hại, Bộ Y tế khuyến cáo không nên tắm sau 22h

Bộ Y tế vừa có công văn gửi chủ tịch UBND 31 tỉnh, thành phố (từ Huế trở ra) về việc tăng cường hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Theo Bộ Y tế, vào mùa lạnh, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe như: cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu...

Nguyên nhân chủ yếu do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường lạnh, cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Khi ra ngoài, nên trang bị đủ trang phục ấm che chắn gió lùa. Luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt, đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh.

Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu, bia, đặc biệt là người dân ở vùng miền núi cần chú ý vì uống rượu làm co thắt mạch máu gây tăng huyết áp, có thể dẫn tới đột quỵ, tử vong. Tránh các đồ uống có chứa chất kích thích như caffeine.

Về vệ sinh cơ thể, Bộ Y tế khuyên không nên tắm khuya sau 22h; không tắm quá lâu hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị sốc nhiệt, nguy hiểm đến tính mạng; sử dụng nước ấm để tắm, vệ sinh thân thể.

Cần vệ sinh miệng, họng sạch sẽ hằng ngày; súc miệng bằng nước ấm có pha chút muối loãng giúp sát trùng cổ họng và hạn chế viêm họng.

Trong ăn uống, người dân cần đảm bảo đủ 4 nhóm chất cơ bản như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Việc bổ sung vitamin A, C trong bữa ăn hàng ngày là rất cần thiết để tăng cường sức đề kháng chống lại thời tiết lạnh giá. Hạn chế ăn đồ lạnh hoặc thực phẩm vừa lấy ra từ tủ lạnh nhằm tránh cơ thể bị nhiễm lạnh.

Đối với những người có tiền sử mắc bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch hoặc các bệnh cơ xương khớp, cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, đồng thời duy trì chế độ ăn uống và vận động phù hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ. Việc rèn luyện thân thể với bài tập nhẹ nhàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ấm áp cho cơ thể, tăng sức đề kháng cũng như khả năng thích nghi với thời tiết lạnh.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm. Dùng than củi hoặc than tổ ong để sưởi trong phòng kín là một thói quen nguy hiểm vì dễ gây ngộ độc khí CO, thậm chí dẫn đến tử vong. Nếu bắt buộc sử dụng than, cần giới hạn thời gian đốt ngắn, mở hé cửa để thông khí, không giữ than cháy trong phòng qua đêm.

Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường như ho kéo dài, sốt hoặc khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị. Không nên tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh, khi chưa có chỉ định từ bác sĩ.