Làm những điều này vào mùa đông, bạn sẽ tránh được nguy cơ đột quỵ

Theo thông tin từ Bệnh viện Tim Hà Nội, khi thời tiết chuyển lạnh, số lượng bệnh nhân đến khám ngoại trú tăng đáng kể, chủ yếu do các bệnh lý như tăng huyết áp và đột quỵ. Nguyên nhân là do trời lạnh gây co mạch, dẫn đến tăng huyết áp. Đáng lưu ý, nhiều người thường ít chú ý đến việc kiểm soát huyết áp vào mùa đông so với mùa hè.

Mặc dù bản thân thời tiết lạnh không phải yếu tố trực tiếp gây đột quỵ, nhưng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và tình trạng nhiễm lạnh lại làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Những người có tiền sử bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao, rối loạn nhịp tim, thừa cân béo phì hoặc hút thuốc lá cần đặc biệt lưu ý trong mùa đông để tránh đột quỵ. Sự khắc nghiệt của thời tiết kết hợp với việc quên dùng thuốc có thể làm cho các yếu tố nguy cơ trở nên khó kiểm soát hơn.

Xử lý đúng cách khi có dấu hiệu đột quỵ

Khi nghi ngờ ai đó bị đột quỵ, cần đặt họ vào tư thế an toàn và không cho uống thuốc hay bất kỳ loại đồ uống nào, vì người bệnh có thể bị rối loạn nuốt, dễ dẫn đến sặc.

Ngay lập tức gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất để tận dụng "giờ vàng" trong điều trị, giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, mùa lạnh là thời điểm tỷ lệ đột quỵ tăng từ 20-30% so với các mùa khác, đặc biệt ở người cao tuổi và những người có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, hoặc bệnh tim mạch.

Cách phòng tránh đột quỵ:

Thời tiết lạnh khiến cơ thể dễ mất nhiệt, kích thích cơ chế co mạch để bảo vệ các cơ quan quan trọng, làm tăng áp lực máu và nguy cơ đột quỵ.

Mặc đủ ấm: Chú trọng các vùng dễ mất nhiệt như cổ, tay, chân và ngực. Mặc nhiều lớp quần áo giúp giữ nhiệt tốt hơn.

Giữ ấm bàn chân: Đây là nơi dễ mất nhiệt nhất, nên đeo tất khi ngủ để tránh thất thoát nhiệt, giúp ổn định huyết áp vào ban đêm.

Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột: Khi ra ngoài từ nhà ấm, nên mặc thêm áo khoác hoặc đứng ở nơi trung gian để cơ thể quen với sự thay đổi nhiệt độ, tránh sốc nhiệt.

Kiểm soát huyết áp và đường huyết: Mùa lạnh là thời điểm huyết áp và đường huyết dễ tăng do cơ chế co mạch và sự thay đổi trong chuyển hóa của cơ thể.

Theo dõi sức khỏe thường xuyên: Sử dụng máy đo huyết áp tại nhà, duy trì mức huyết áp dưới 120/80 mmHg.

Chế độ ăn uống lành mạnh: Hạn chế muối, đường và chất béo bão hòa. Những thay đổi nhỏ trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp kiểm soát huyết áp và đường huyết hiệu quả.

Lời khuyên từ bác sĩ: Cẩn thận giữ ấm và theo dõi sức khỏe thường xuyên là cách tốt nhất để bảo vệ tim mạch và hệ thần kinh trong mùa lạnh, đặc biệt với người cao tuổi và những người có bệnh nền.

