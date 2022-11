Quý ông Việt cần làm gì để không tăng men gan trong mùa World Cup 2022?

World Cup 2022 - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức được diễn ra và thu hút sự có mặt của hàng triệu người hâm mộ từ các quốc gia đổ về cổ vũ tại sân Qatar, đồng thời có hàng triệu cổ động viên Việt luôn hết mình cùng trái bóng lăn suốt mùa giải.

Ảnh minh họa.

Do thuộc hai múi giờ của địa cầu nên thời gian ở Việt Nam và Qatar hiện chệnh lệch 4 tiếng, bởi vậy, các trận đấu diễn ra theo giờ địa phương ở Qatar sẽ khiến những cổ động viên Việt “thức” cùng trận đấu.

Theo ThS.BS Nguyễn Quỳnh Xuân, chuyên gia truyền nhiễm, nếu thức khuya thường xuyên cùng chế độ ăn uống thiếu khoa học, sử dụng bia rượu, nhất là những người có sẵn bệnh lý gan mật sẽ là “gánh nặng” ở gan. Vì vậy, để lá gan khỏe mạnh, bạn nên thực hiện các cách sau:

- Thực hiện chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh như trong bữa ăn hàng ngày bổ sung các loại rau xanh, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ sung vitamin C, hạn chế sử dụng bia rượu, đồ ăn nhanh.

- Tập thể dục mỗi ngày.

- Uống nhiều nước.

- Nên ngủ đủ giấc mỗi ngày.

Đồng thời, để chủ động kiểm soát sức khỏe lá gan - “nhà máy” thải độc cơ thể, các chuyên gia truyền nhiễm khuyên tất cả người dân nên xét nghiệm gan khám định kỳ, đặc biệt những người có yếu tố nguy cơ như:

- Nước tiểu xuất hiện màu sẫm hơn so với bình thường;

- Chướng bụng, chán ăn, phân nhạt màu;

- Cơ thể mỏi mệt, ốm yếu, tính tình cáu gắt;

- Da và mắt có dấu hiệu hoàng đản (hay còn gọi là vàng da, vàng mắt);

- Thường xuyên sử dụng bia, rượu;

- Sống trong gia đình có đối tượng đã từng mắc bệnh lý liên quan đến gan;

- Thừa cân, béo phì, đặc biệt là có kèm theo bệnh lý đái tháo đường, tăng huyết áp;

- Mắc các bệnh lý gan mật như viêm gan B, C, E;

- Đang điều trị bệnh lý có sử dụng các nhóm thuốc gây ảnh hưởng đến chức năng gan.

Sẵn sàng hết mình cùng giải bóng đá lớn nhất toàn cầu, bạn đừng quên chuẩn bị cho mình lá gan khỏe mạnh và sức khỏe dẻo dai.

Chuyên gia cảnh báo, uống nhiều rượu sẽ khiến men gan tăng cao có thể phải nhập viện điều trị cấp và may mắn qua đợt bùng phát, cũng như tránh hậu quả để lại.

Do nhiều nguyên nhân như hoạt động quá sức trong thời gian dài, bị tổn thương do virus, uống bia rượu, thức khuya... mà gan cũng có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến chỉ số men gan tăng cao bất thường. Lúc này, các enzyme do gan tiết ra được giải phóng, hòa tan trong máu tăng cao hơn mức bình thường cho thấy gan đang bị tổn thương.

BS Xuân lưu ý: Men gan tăng cao nếu không được kiểm soát sớm và điều trị kịp thời thì có thể thể là nguyên nhân gây nên suy gan cấp, viêm gan mạn, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/quy-ong-viet-can-lam-gi-e-khong-tang-men-gan-trong-mua-world-cup-2022-a581845.html