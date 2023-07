Phát hiện “điều bí ẩn trong đêm” liên quan đến 2 căn bệnh chết người

Theo Medical Xpress, trong cuộc nghiên cứu gần nhất, nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi GS Matthew Walker từ Trường Đại học California ở Berkeley (UC Berkeley - Mỹ) đã tìm ra liên kết mạnh mẽ giữa sóng não trong giấc ngủ sâu với hormone insulin.

Nghiên cứu mới cho thấy những đêm mất ngủ có thể tác động đến cơ thể theo kiểu hiệu ứng domino chứ không đơn thuần là làm bạn mệt mỏi - Ảnh minh họa từ Internet

"Những sóng não được đồng bộ hóa này giống như một ngón tay búng quân domino đầu tiên, bắt đầu một phản ứng dây chuyền từ não xuống tim, sau đó tác động ra bên ngoài để thay đổi khả năng điều tiết lượng đường huyết" - GS Walker giải thích.

Đắc biệt sự kết hợp giữa 2 sóng não gọi là "trục ngủ" và "sóng chậm" là thứ quan trọng nhất nhằm giúp cơ thể gia tăng sự nhạy cảm với hormone insulin, từ đó làm giảm đường huyết hiệu quả hơn theo hướng có lợi.

Để đạt được điều đó trong đêm, bạn cần có một giấc ngủ đủ thời gian và đủ chất lượng, bởi sự tồn tại kết hợp của các sóng não ấy chỉ rõ ràng trong giấc ngủ sâu.

Điều này giúp giải thích một vấn đề lớn từng được xác định trong các nghiên cứu dạng quan sát khắp thế giới: Mất ngủ làm tăng đường huyết, tăng nguy cơ mắc tiểu đường Type 2 cũng như diễn tiến xấu hơn ở người đã mắc bệnh.

Trước đó, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy tác động tích cực của các sóng não kết hợp này đối với hồi hải mã (vùng hippocampus trong não), là vùng não liên quan đến khả năng học tập, trí nhớ...

Vì vậy, một cách ngắn hạn, mất ngủ có thể làm bạn đối diện với ngày hôm sau đầy khó khăn trong các nhiệm vụ tiếp thu, ghi nhớ. Về dài hạn, suy yếu hồi hải mã từ lâu được cho là căn nguyên của các dạng sa sút trí tuệ/mất trí nhớ, một nhóm bệnh nan y và cũng gây suy giảm chất lượng sống nặng nề, tử vong sớm giống như tiểu đường Type 2.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này nhấn mạnh việc can thiệp giấc ngủ cũng rất cần thiết cho bệnh nhân tiểu đường, giống như can thiệp dinh dưỡng - chế độ vận động, bao gồm ứng dụng các công nghệ để can thiệp sóng não một cách an toàn trong giấc ngủ sâu.

Hơn hết, phát hiện cung cấp thêm lý do lớn để bạn nên cố gắng sắp xếp để có một giấc ngủ đêm chất lượng hơn.

