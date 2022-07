Nữ sinh 20 tuổi "dính" sùi mào gà vì quan hệ với người mới quen qua app hẹn hò

Theo ThS. BS Nguyễn Tiến Thành – BV Da liễu Trung ương, bệnh sùi mào gà lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục như sử dụng chung dụng cụ, đồ dùng cá nhân của người có HPV; lây qua can thiệp y tế, dụng cụ y tế không được tiệt trùng… Tổn thương cơ bản của bệnh là các sần sùi nhỏ li ti (trông như mào của con gà) có màu hồng nhạt, khu trú ở bộ phận sinh dục. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các tổn thương phát triển nhanh, lan ra xung quanh tạo thành những mảng, khối lớn. Để phòng bệnh sùi mào gà, các bác sĩ khuyến cáo cần thực hiện các biện pháp quan hệ tình dục an toàn. Phụ nữ có thai cần khám định kỳ sản khoa, khi có bất thường cần đến các cơ sở chuyên khoa da liễu khám. Tuyệt đối không sử dụng chung đồ dùng cá nhân của người bị bệnh, chẳng hạn như khăn tắm… Khi có biểu hiện nghi ngờ bị bệnh, cần đến các cơ sở chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. Cần khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường (lâm sàng, xét nghiệm) để xử lý sớm, hiệu quả, tránh lây lan cho người khác, và đặc biệt tránh được nguy cơ biến chứng lâu dài.