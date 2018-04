Nữ bệnh nhân tử vong sau khi chích thuốc dị ứng

Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 14:02 PM (GMT+7)

Sức khỏe gia đình Sự kiện:

Vào bệnh viện khám vì bị dị ứng gây ngứa, nổi mề đay nhưng chỉ sau 3 mũi chích, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu liên tục và tử vong sau đó. Phía đại diện bệnh viện hẹn đầu tuần sẽ có trả lời chính thức.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/4, bệnh nhân L.N.T (30 tuổi, ngụ Quận 9) bắt đầu có dấu hiệu ngứa và nổi mề đay sau khi ăn cá và uống trà sữa. Bệnh nhân được đưa vào BV An Sinh, Quận Phú Nhuận điều trị một ngày sau đó. Tại đây, người phụ nữ được y tá chích một mũi thuốc. Để vợ lại bệnh viện sau khi chích xong mũi thuốc dị ứng để về nhà đón con, đến tối cùng ngày, khi chồng bệnh nhân quay lại đón vợ thì “tá hỏa” vì vợ đã được đưa vào phòng cấp cứu vì ngưng tim.

Anh P.N.P (Chồng chị T) cho biết khi anh hỏi lí do vì sao vợ đột ngột phải chuyển vào cấp cứu, các y tá ở đây không trả lời. Cho đến khi người này phản ứng mạnh thì các y tá mới bảo do “sốc thuốc”, lát sau lại do “sốc thức ăn”.

Trong quá trình nằm theo dõi, gia đình cho biết bệnh nhân có tình trạng khó thở và luôn phải gắn ống thở. Đến 9h sáng ngày 19/4, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và được chuyển sang BV Nhân dân 115 để cấp cứu.

Bệnh viện An Sinh- nơi xảy ra vụ việc

Đến sáng ngày 20/4, gia đình được các BS tại BV Nhân dân 115 thông báo nên chuẩn bị tâm lí vì tình trạng của bệnh nhân đã quá nặng.

Người nhà đau xót cho biết gia đình chị T. rất hạnh phúc, hai vợ chồng có 2 con, trong đó bé nhỏ nhất mới 1 tuổi. “Em tôi vừa mới lấy bằng thạc sĩ mà giờ phải chết tức tưởi như thế này. Chúng tôi muốn biết bệnh viện đã chích thuốc gì và đâu là nguyên nhân khiến em tôi tử vong đột ngột”, Chị Phan Thị Thanh Thanh- chị chồng bệnh nhân òa khóc.

Theo đại diện lãnh đạo BV Nhân dân 115, bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua nội khí quản, rối loạn huyết động năng. Nguyên nhân tử vong của người phụ nữ được xác định do sốc phản vệ có ngưng hô hấp tuần hoàn, suy đa cơ quan, phù phổi cấp tổn thương, bội nhiễm phổi.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 22/4, đại diện BV An Sinh xác nhận có sự việc trên và đang lập hội đồng để điều tra nguyên nhân vụ việc.